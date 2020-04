Ambasador Mosbacher: Polski rząd radzi sobie doskonale

– Jestem w grupie wysokiego ryzyka, w przeszłości przechodziłam zapalenie płuc, ale czuję się doskonale i bezpiecznie tu w Polsce. Myślę, że rząd polski radzi sobie doskonale. Podjął szybkie działania. Szczerze mówiąc, czuję się tu bezpieczniej niż w Nowym Jorku – przyznała.

Mosbacher podkreśliła, że w ambasadzie USA w Warszawie nie było ani jednego przypadku koronawirusa. – Wysłaliśmy tysiąc obywateli amerykańskich z powrotem do kraju - dzięki pracy rządu tutaj na miejscu i linii lotniczych LOT – dodała.

Ambasador wypowiedziała się również na temat roli mediów, zwłaszcza w czasach kryzysu, takich jak pandemia. Zaznaczyła, że "wolność prasy i wypowiedzi jest rzeczą fundamentalną dla demokracji, to kamień węgielny demokracji w Stanach Zjednoczonych".

– Udzielam właśnie wywiadu dla TVN i mogę powiedzieć, że uwielbiam wasze programy. Są ciekawe i inspirujące. Czy sądzę, że bywacie stronniczy wobec prezydenta (Donalda Trump – red.)? Tak, tak sądzę. Czy mi się to podoba? Nie. Ale zawsze będę bronić waszej wolności, abyśmy mogli mówić to, co tylko chcemy – oświadczyła.

Mosbacher tłumaczyła, że może jej się się podobać to, co mówią ludzie, ale będzie bronić ich prawa do wypowiedzi. – Zarówno demokracja, jak i wolność prasy w czasach pandemii są konieczne – powiedziała.

