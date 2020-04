Szokujące słowa Sikorskiego. "Będzie na sumieniu Kaczyńskiego i PiS"

Wybory prezydenckie są zaplanowane na 10 maja i mają odbyć się w formie korespondencyjnej. Ze względu na pandemię koronawirusa głosowanie w tym terminie budzi spore kontrowersje.

Porozumienie Jarosława Gowina proponuje wydłużenie kadencji prezydenta Andrzej Dudy o dwa lata, ale już bez możliwości reelekcji w 2022 roku. Ta koncepcja wymaga zmiany konstytucji. Gowin prowadzi na ten temat rozmowy z opozycją.

– Mam nadzieję, że Jarosław Gowin zrobi to co obiecał, czyli zblokuje majowe wybory – powiedział w "Kropce nad i" Radosław Sikorski. Europoseł PO stwierdził, że Gowin poradziłby sobie na stanowisku marszałka Sejmu. – Przestrzegałby regulaminu i skończyłoby się to niekonstytucyjne zmienianie ustawodawstwa – dodał.

Były minister spraw zagranicznych powiedział, że "każda śmierć, która wyniknie z tych wyborów, będzie na sumieniu Kaczyńskiego i PiS". – To jest tupolewizm – stwierdził.

Sikorski przekonywał, że wybory w maju nie będą demokratyczne przede wszystkim dlatego, że kandydaci nie mogli prowadzić kampanii. – Prezydentowi Dudzie grozi to, że zostanie zapamiętany z pierwszej kadencji jako popychadło prezesa, a w drugiej, że nie będzie uznawany – powiedział.

