Zmiana na stanowisku ministra zdrowia? Szumowski: Nie mam dosyć

Szef resortu zdrowia zapewniał, że praca na tym stanowisku sprawia mu wiele satysfakcji i nie czuje się nią zmęczony.

– Nawet bym powiedział, że teraz jakoś to ministerstwo stało się jeszcze bardziej wdzięczne, bo naprawdę, szczególne jak dzisiaj rozmawialiśmy z wojewodami, jestem przekonany, że te działania bardzo sprawne wojewodów, inspekcji sanitarnej, wszystkich służb, które wspomagały w tej walce z COVID-em, pokazały, że czasem można skutecznie coś zrobić – mówił Łukasz Szumowski.

Polityk pytany był również o kwestię kontroli Najwyższej Izby Kontroli. – Kontroli NIK-u nie obawiam się, bo wiele z tych kontroli było i najczęściej te kontrole bardzo mają racjonalne i sensowne wnioski, zalecenia jak usprawnić funkcjonowanie urzędu – mówił.

Jak zaznaczał, jesienią czeka nas przede wszystkim epidemia grypy.

– My dzisiaj mieliśmy spotkanie z panem ministrem Kamińskim, z wszystkimi wojewodami. Obawiamy się epidemii grypy sezonowej, która jest zawsze od września, października w Polsce, bo wtedy mamy ok. 100 tys. osób dziennie, które mają objawy infekcji. Teraz trzeba będzie [oddzielić] co jest grypą, a co jest COVID-em – mówił Łukasz Szumowski.

Czytaj także:

Posłanka KO obraziła Szumowskiego. "Ewidentne kłamstwa i oszczerstwa"Czytaj także:

Kiedy zostanie zniesiony stan epidemii? Minister zabrał głos