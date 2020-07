"Olbrzymia hipokryzja". Mocne słowa posła PiS: To oszustwo wcielane w życie

– Chcę to zapowiedzieć. Po setkach rozmów w ostatnich dniach, musimy przekuć tą towarzyszącą nam energię w działanie. Podejmuję się stworzenia ruchu obywatelskiego, który umożliwi nam działanie – mówił w połowie lipca w Gdyni były kandydat PO na prezydenta Rafał Trzaskowski. Wiec na Pomorzu był oficjalnym zakończeniem kampanii wyborczej tego polityka, a jadnocześnie zapowiedzią nowego startu. – Naszym wspólnym zadaniem jest to, by kontynuować budowę "Nowej Solidarności", podtrzymać w nas determinację, wiarę i tę niebywałą energię – wskazywał Trzaskowski, podkreślająć, że 10 mln Polaków zagłosowało na "Polskę otwartą, tolerancyjną, w której nie dzieli się ludzi na równych i równiejszych".

Do zapowiedzi budowy ruchu obywatelskiego przez polityka PO odniósł się na antenie Polskiego Radia 24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Sylwester Tułajew.

– Rafał Trzaskowski jest przecież wiceprzewodniczącym PO, więc kreowanie się przez niego na lidera obywatelskiego jest przejawem olbrzymiej hipokryzji, oszustwem wcielanym w życie – ocenił.

Gość Antoniego Trzmiela zastanawiał się, w jaki sposób prezydent Warszawy chce budować coś nowego, skoro stoją za nim osoby, które przez wiele lat były w PO, są skompromitowane i nie mają żadnych osiągnięć.