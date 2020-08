Nowy trend na TikToku. Nastolatkowie dla zabawy przebierają się za ofiary Holokaustu

Martin Stern, który jako dziecko przebywał w dwóch obozach koncentracyjnych, ostro skrytykował nową zabawę użytkowników platformy TikTok.

Jak komentuje Stern w rozmowie z brytyjskim serwisem metro.co.uk, to wyraz kompletnego nie zrozumienia. – Jestem absolutnie oburzony – stwierdził mężczyzna.

Na czym polega nowy trend? Nastolatkowie przebierają się oraz malują, aby upodobnić się do ofiar Holokaustu. Niektórzy malują sobie siniaki, tatuaże, które mają przypominać te jakimi oznaczano więźniów, oraz przebierają się w więzienne pasiaki.

– Gdyby ich rodziny przechodził przez to przez co przeszła moja rodzina, zrozumieliby horror tego co robią. Ludzie powinni zadbać o to, aby być lepiej poinformowanym – komentuje Stern.

