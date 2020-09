Dramatyczny wypadek ratowników górskich. Auto stoczyło się ze zbocza

Do wypadku doszło w sobotę popołudniu w masywie Małej Fatry na Słowacji. Ratownicy zostali wezwani do rannego mężczyzny, jednak w drodze do turysty samochód, którym poruszała się grupa zaczął staczać się ze stromego stoku.

Kobieta, która była świadkiem zdarzenia, nagrała jak pojazd najpierw stacza się ze stoku, a następnie przewraca się i zaczyna koziołkować. Na nagraniu widać, że samochód wiele razy obraca się, a w pewnym momencie zaczyna wydobywać się z niego dym. W trakcie koziołka jeden z ratowników wypadł przez okno.

Wszyscy ratownicy odnieśli obrażenia, jeden z nich trafił do szpitala w stanie ciężkim. Jak jednak poinformowała dzisiaj Horska Zachranna Służba życiu żadnego z ratowników nie zagraża już niebezpieczeństwo.