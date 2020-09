Niemcy krytykują Polskę, ale sami nadal mają problemy z dyskryminacją

Internetowe wydanie tygodnika "Die Welt" podaje, że chociaż na polu walki z dyskryminacją ze względu na orientację seksualną wykonano w Niemczech dużo pracy, to jednak nasi zachodni sąsiedzi nadal mają "wiele do zrobienia", a akty dyskryminacji nadal występują. Wywiad dla "Bilda", jakiego udzielił Friedrich Merz jest na to przykładem.

Polityk został zapytany czy miałby jakieś zastrzeżenia, gdyby homoseksualista został kanclerzem Niemiec. Merz odpowiedział negatywnie i dodał: „Sprawa orientacji seksualnej nie powinna interesować opinii publicznej. Jak długo odbywa się to w ramach ustawowych i nie dotyczy dzieci – dla mnie w tym miejscu przebiega absolutna granica – nie jest to tematem do publicznej dyskusji”.

Powiązanie osób homoseksualnych z zagrożeniem dla dzieci wywołało w Niemczech zaskoczenie. Portal określił wypowiedź polityka jako " z innej epoki". Do sprawy odniósł się m.in. minister zdrowia Jens Spahn, który sam jest homoseksualistą.

Jak jednak informuje "DW" na swojej stronie internetowej, w Niemczech wciąż dochodzi do dyskryminacji osób o odmiennej orientacji seksualnej. Z przywołanego na wstępie raportu wynika, że 30 proc. osób homoseksualnych doświadcza dyskryminacji w miejscu pracy. Dla osób transpłciowych odsetek ten wynosi 40 proc. Ponad 30 proc. pracowników w Niemczech milczy na temat swojej orientacji seksualnej w rozmowach z kolegami z pracy.

