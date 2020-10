Paryż: Autorka "Geniuszu lesbijstwa" straciła pracę w Instytucie Katolickim

Szefowa stowarzyszenia dziennikarzy LGTB i stołeczna radna Partii Zielonych (EELV) uczyła dziennikarstwa. Instytut twierdzi, że była tam pracownikiem kontraktowym i po prostu jej umowa o pracę nie została przedłużona – informuje serwis pch24.pl.

Dalej czytamy, że cała sprawa ma jednak ewidentnie związek z opublikowaniem pod koniec września przez Alice Coffin jej książki "Geniusz lesbijstwa", która de facto jest lesbijskim manifestem uderzającym w wartości katolickie i prezentowane przez Kościół. Autorka stwierdza m. in., że nie ogląda już filmów ani nie słucha muzyki stworzonej przez mężczyzn ("produkcje mężczyzn są przedłużeniem systemu ich dominacji"). – Nienawiść do mężczyzn jako grupy społecznej, a często także do jednostek, daje mi wiele radości – mówiła autorka tego manifestu.

Jej książka wywołała duże kontrowersje społeczne. Jak opisuje pch24.pl, jeszcze na początku września Instytut podpisał kolejny kontrakt o czasowym zatrudnieniu feministki jako prowadzącej tam kurs dla przyszłych pracowników mediów. Miała też prowadzić wykłady na temat "Media i władza" oraz z "Estetyki i filozofii kultury". Na rozwiązanie umowy o pracę władze uczelni zdecydowały się po publikacji książki. Alice Coffin twierdzi, że działania uczelni to atak na "wolność wypowiedzi akademickiej".

Już w 2018 roku zarzucano władzom Instytutu, że zatrudniają osobę, która "pluje na Kościół, wspiera Femen i działania proaborcyjne".