"Nigdy nie angażuję się w politykę...". Thunberg wzywa do głosowania na Bidena

"Nigdy nie angażuję się w politykę partyjną, ale zbliżające się wybory w USA wykraczają poza to wszystko. Z perspektywy klimatycznej, to wciąż szalenie niewystarczające i wielu z was na pewno popiera innych kandydatów Ale… wiecie… kurczę! Zorganizujcie się i niech wszyscy zagłosują na Bidena" – apeluje Thunberg na Twitterze.

Rywalem Bidena jest urzędujący prezydent, kandydat Republikanów Donald Trump. W pierwszej i jak na razie jedynej debacie kandydatów, klimat stał się jedną z głównych osi sporu. "Stanowiska kandydatów w odniesieniu do klimatu znacząco się różnią. Podczas gdy Biden nazywa kryzys klimatycznym “zagrożeniem egzystencjalnym”, Trump wielokrotnie określał mianem oszustwa tezy o antropogenicznym pochodzeniu globalnego ocieplenia" – opisuje serwis 300gospodarka.pl.

Donald Trump zasłynął wypowiedziami negującymi antropogeniczne źródła globalnego ocieplenia. Z kolei Biden nazwał urzędującego prezydenta "klimatycznym podpalaczem".

