Uroczy apel włoskiego premiera do dzieci: Święty Mikołaj nosi maseczkę i może podróżować

Apel Giuseppe Conte to odpowiedź na list 5-letniego Tommaso. Chłopiec napisał do premier błagając, aby ten nie obejmował św. Mikołaja ograniczaniem związanymi z epidemią koronawirusa.

5-latek bał się, że przez lockdown (chłopiec mieszka w tzw. czerwonej strefie), św. Mikołaj nie będzie mógł przywieźć dzieciom prezentów.

"Chciałem zapytać, czy mógłby pan wydać św. Mikołajowi specjalny certyfikat, żeby mógł dostarczyć prezenty dzieciom na całym świecie" – napisał chłopiec. "Wiem, że (...) jest on stary i to jest niebezpieczne, aby wchodził do domu, ale on jest dobry i jestem pewny, że nosi maseczkę, aby go chroniła" – tłumaczy Tommaso.

Premier uspokaja dzieci

Giuseppe Conte odpowiedział na wątpliwości 5-latka na Facebooku.

Jak tłumaczy szef włoskiego rządu, św. Mikołaj zapewnił go, ze chodzi w maseczce i utrzymuje dystans społeczny, aby nie zachorować.

„Zapewnił mnie, że ma już międzynarodowy certyfikat podróżniczy: może podróżować wszędzie i rozdawać prezenty wszystkim dzieciom na świecie" – dodał premier.

"Nie musisz w tym roku mówić Świętemu Mikołajowi, że byłeś grzeczny. Już mu o tym powiedziałem" – przekazał na koniec premier, zwracając się do 5-letniego Tommaso.