Spięcie na antenie TVN24. Bielan kontra Olejnik: Chciałabym, żeby pan był poważnym politykiem

Jednym z tematów "Kropki nad i" było ostatnie zamieszanie w Zjednoczonej Prawicy. Przypomnijmy, że Solidarna Polska bardzo krytycznie oceniła porozumienie zawarte w czasie ubiegłotygdniowego szczytu Rady Europejskiej. Pomimo to, partia ta nie zdecydowała się na opuszczenie koalicji rządzącej. Pokłosiem sporu dotyczącego unijnego budżetu były dzisiejsze doniesienia Polskiej Agencji Prasowej, która powołując się na źródła w PiS podała, że wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski, który jeszcze niedawno nawoływał "weto albo śmierć", wkrótce ma stracić stanowisko.

To właśnie przy okazji tego tematu doszło do spięcia pomiędzy prowadzącą program Moniką Olejnik a Adamem Bielanem. –Politycy opozycji i sprzyjające im media od kilku tygodni szczują rozmaitych polityków wewnątrz Zjednoczonej Prawicy przeciwko sobie. Państwo trzymacie kciuki o to, żeby… – powiedział europoseł.

W tym momencie dziennikarka przerwała mu, żeby stwierdzić, że polityk strasznie ją rozśmieszył. – Nie wiedziałam, że idę pod rękę z panem Zbigniewem Ziobro, z panem Kowalskim, z tymi wszystkimi panami. Nie wiedziałam, że idę pod rękę z panem Wójcikiem, który opowiada, że będą tu małżeństwa gejowskie w Polsce, że będą adopcje dzieci – mówiła Olejnik. – Naprawdę, chciałabym, żeby pan był poważnym politykiem, bo niepoważna jest formacja Solidarna Polska – dodała.

Po tych słowach gospodyni "Kropki nad i" zapytała Bielana, czy jego zdaniem Solidarna Polska postanowiła pozostać w koalicji, żeby jej politycy utrzymali swoje stanowiska. Olejnik.– Myślę pani redaktor, że pani i media, które sprzyjają Platformie Obywatelskiej, po prostu trzyma kciuki, żeby Zjednoczona Prawica się rozpadła – odparł polityk. Na ten zarzut dziennikarka zaleciła europosłowi, aby zajął się mediami opłacanymi z budżetu, które "szczują przeciwko Unii Europejskiej i mówią, że Unia więcej nam zabiera, niż nam daje".

