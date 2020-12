Niedaleko Oslo osunęła się ziemia. Służby szukają 21 zaginionych osób

Do osunięcia się ziemi doszło w miejscowości Ask, nieopodal stolicy Norwegii. Ziemia osunęła się w środę nad ranem. Pierwsze sygnały o wypadku dotarły do służb około godziny 4 nad ranem.

twitter

Jak podaje Reuters, zniszczonych zostało co najmniej 14 domów. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, policja ustala także, ile osób znajdowało się w budynkach, które zapadły się, kiedy doszło do osunięcia się ziemi. Z zagrożonego obszaru ewakuowano około 700 osób.

Z doniesień medialnych wynika, że ranne zostało co najmniej 10 osób, jedna z nich jest w stanie krytycznym. 21 osób wciąż uznawanych jest za zaginione.

Działania służb spowalnia niebezpieczeństwo dalszego osuwania się ziemi.

twitter