Żona prezesa TVP zdradziła imię dziecka. Wiele znaczy dla Jacka Kurskiego

– Nie możemy się doczekać tej pięknej chwili – mówiła w rozmowie z "Super Expressem" Joanna Kurska, informując, że nazwie córeczkę imieniem zmarłej babci, matki Jacka Kurskiego – Anny Kurskiej.

Anna Kurska zmarła w sierpniu 2016 roku. Była sanitariuszką Powstania Warszawskiego, działała też w Solidarności. W 2009 roku została odznaczona przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne zasługi w kształtowaniu państwa prawa, a w szczególności za działalność na rzecz zachowania praworządności w czasach PRL”. W 2016 Anna Kurska została pośmiertnie odznaczona przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

– Gdy moja Mama trafiła do szpitala, Joanna była przy mnie. Miałem poczucie, że Bóg jedną ukochaną kobietę mi zabiera, a drugą daje. Tak zresztą widziała to moja Mama w naszej ostatniej rozmowie. Dlatego jestem szczęśliwy, że sama Joanna zaproponowała, by nasza córka miała na imię Anna po Mamie. A nawet pełniej – w linii kobiet w naszej rodzinie z polskiego Podola – Anna Klara Teodora – przyznał w rozmowie z dziennikiem prezes TVP Jacek Kurski.

