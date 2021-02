Zmiany w kontrowersyjnej ustawie? Zastanawiające słowa Sobolewskiego

Krzysztof Sobolewski w rozmowie z kanałem wPolsce.pl podkreślał, że ma nadzieję, iż po konsultacjach rządowi uda się osiągnąć kompromisowe rozwiązanie, które będzie zadowalało media. – Nie wiem, czy do końca będzie zadowalało te duże koncerny mediowe, ale też nie może być tak, żeby w Polsce zwykły, szary obywatel płacił podatki, a koncerny mediowe tych podatków nie płaciły albo płaciły w takich wymiarach, że zwykły obywatel płaci więcej – stwierdził.

Polityk podkreślił, że nie wykluczone, że do projektu zostaną wprowadzone pewne zmiany. – Po to są te konsultacje, aby w trakcie konsultacji wypracować takie rozwiązania, które byłyby adekwatne do uwarunkowań krajowych oczywiście też i sprawiedliwe rozwiązania, więc te konsultacje są przed nami i wcale nie wykluczamy, że będą jakieś zmiany w tym projekcie, będą wysłuchane te głosy – mówił.

Sobolewski podkreślił jednak, że projektu, który nakłada podatek, nie można nazywać zamachem na wolność słowa. – To, delikatnie ujmując, mijanie się z prawdą – stwierdził.

Protest części mediów

Przypomnijmy, że wczoraj miała miejsce akcja protestacyjna pod hasłem "Media bez wyboru", która sprzeciwia się nałożeniu podatku od reklam.

Sprawa jest szeroko komentowana w mediach społecznościowych. Wiele osób nie kryje oburzenia działaniami rządu, a niektórzy mówią wręcz o zamachu na wolność słowa. Z drugiej strony nie brakuje głosów polemicznych, a część komentatorów zarzuca protestującym hipokryzję, zwracając uwagę, że do tej pory podnoszenie podatków, dopóki dotykało innych branż, nie przeszkadzało dziennikarzom.

