Gowin wskazał branże do "odmrożenia". Jest niespodzianka

Wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin był gościem w programie "In Business" na kanale internetowym Business Insider Polska, gdzie wypowiedział się m.in. na temat luzowania koronawirusowych obostrzeń oraz "paszportów covidowych".

Od maja zdejmowanie obostrzeń

Lider Porozumienia wskazał, że wraz z początkiem następnego miesiąca spodziewa się rozpoczęcia procesu całkowitego "żegnania się" z lockdownem. – W mojej ocenie na początku maja obostrzenia będą sukcesywnie likwidowane, wszystko zależy od słowności koncernów farmaceutycznych – stwierdził Jarosław Gowin. Jak dodał, akcja szczepień w tej chwili zdecydowanie przyśpiesza.

Co zaskakujące, wicepremier jako pierwsze do "odmrożenia" wskazał branże, które do tej pory wraz z siłowniami i klubami fitness umieszczano na końcu list wskazujących kolejność "odmrażania". Chodzi o hotelarstwo i gastronomię. Oznaczałoby to duży zwrot w stosunku do wcześniejszych deklaracji władzy.

W ocenie wicepremiera Gowina początek wygaszania obostrzeń jest bliżej, niż sygnalizują politycy obozu rządowego. Przypomnijmy, że premier Morawiecki oznajmił, że odporność stadna zostanie osiągnięta na koniec II kwartału.

Wicepremier przypomniał, że polscy przedsiębiorcy z powodu ograniczeń wprowadzonych przez rząd tracą 2-3 miliardy złotych tygodniowo.

"Paszporty covidowe"

Gowin ponownie wyraził swoje poparcie dla tzw. paszportów covidowych. Jego zdaniem osoby, które otrzymają dwie dawki, powinny móc w pełni korzystać z hoteli, usług noclegowych, gastronomicznych czy kulinarnych. – Musimy nie tylko podawać kroplówkę branżom, które są dotknięte obostrzeniami, ale pozwolić im w miarę normalnie funkcjonować – dodał polityk.

