"Jestem gotów". Putin odpowiada prezydentowi Ukrainy

W czwartek w Moskwie doszło do spotkania prezydentów Rosji i Białorusi. Po spotkaniu tym Władimir Putin w rozmowie z dziennikarzami mówił m.in. o stosunkach z Ukrainą oraz ewentualnym spotkaniu z prezydentem tego kraju Wołodymyrem Zełeńskim.

"Jestem gotowy"

Putin oświadczył, że jeśli prezydent Ukrainy chce odbudowy dwustronnych stosunków, to jest on gotów przyjąć go w Moskwie w dowolnym czasie. Rosyjski przywódca podkreślił ponadto, że jeśli ukraińskie władze chcą omawiać konflikt w Donbasie, to w pierwszej kolejności powinny prowadzić dialog z władzami proklamowanych w trybie jednostronnym DRL i ŁNR, a dopiero później z Kremlem.

– W ostatnim czasie obecne władze Ukrainy podjęły bardzo dużo kroków, niszczących rosyjsko-ukraińskie stosunki – ocenił Włądimir Putin, wskazując na stosunek Kijowa do języka rosyjskiego i prawosławnej cerkwi.

Przypomnijmy, że w opublikowanym we wtorek nagraniu prezydent Ukrainy zaproponował Władimirowi Putinowi spotkanie w dowolnym miejscu w Donbasie. – Co tu jest do zrozumienia? Bywam tam co miesiąc. Panie Putin! Jestem gotów pójść jeszcze dalej i zaproponować spotkanie w dowolnym punkcie ukraińskiego Donbasu, gdzie trwa wojna – powiedział Zełeński.

Napięcie na linii Moskwa – Kijów

Na Krymie oraz wschodzie Ukrainy w ostatnich dniach miała miejsce największa koncentracja rosyjskich wojsk od 2014 roku. Zdaniem strony ukraińskiej, Rosjanie zgromadzili przy granicy ok. 50 tysięcy żołnierzy i ciężki sprzęt, jednak w najbliższych dniach ta liczba może zwiększyć się nawet do 120 tysięcy. Ponad tydzień temu w Paryżu doszło do spotkania prezydenta Ukrainy Włodymyra Zełeńskiego z Emmanuelem Macronem i Angelą Merkel w ramach tak zwanego "formatu normandzkiego". Tematem spotkania była agresywna postawa Federacji Rosji na wschodzie Ukrainy. Europejscy przywódcy wezwali Władimira Putina do wycofania swoich wojsk z ukraińskiej granicy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski alarmował , że "rosyjska interwencja jest bardzo prawdopodobna i może do niej dojść każdego dnia".

Teraz Rosjanie poinformowali o zakończeniu manewrów. Oddziały wojskowe otrzymały rozkaz powrotu do stałych punktów rozmieszczenia. Żołnierze mają powrócić do baz do końca miesiąca.

