"Całkiem serio". Wiceminister o wcześniejszych wyborach

Jacek Ozdoba był gościem Kamili Biedrzyckiej w programie "Express Biedrzyckiej". Wiceminister klimatu i środowiska zapytany o sytuację w Zjednoczonej Prawicy przyznał, że nie da się ukryć, że dziś w koalicji rządzącej toczy się gorąca dyskusja i te emocje są zauważalne.

"Panowie, źle się bawicie"

"W wielu kwestiach się różnimy"

– To oczywiście nie jest żadna tajemnica, że w wielu kwestiach się różnimy. Trwa rozmowa (…) ws. Funduszu Odbudowy i związanych z nim zobowiązań nasza ocena jest odmienna niż PiS – powiedział Ozdoba. Jak jednak podkreślił, jest to chyba rzecz naturalna, że każdy z koalicjantów musi mieć swoje zdanie. Na uwagę dziennikarki, że te różnice zdań powinny jednak dotyczyć spraw mniejszej wagi, a nie fundamentalnych, Ozdoba odparł: "Dlatego istotny jest dialog i rozmowa na argumenty. My je przedstawiliśmy, chociażby ws. uwspólnotowienia długu czy nowych parapodatków".

Tłumacząc, że dyskusja trwa wiceminister podkreślił, że polityka potrafi zaskakiwać, więc on jako polityk nie jeste w stanie przewidzieć co będzie jutro. – W 99 proc. głosujemy tak samo, różnimy się tylko w kilku sprawach. Należy usiąść do stołu i zastanowić się jak będzie wyglądała przyszłość Polski i koalicji Zjednoczonej Prawicy (…) w przypadku Funduszu Odbudowy nasze stanowisko jest niezmienne i mówimy o tym od początku – oświadczył.

"Zawsze trzeba być gotowym"

W czasie rozmowy z posłem Kamila Biedrzycka zapytała wprost, czy możemy się spodziewać wcześniejszych wyborów parlamentarnych. Odpowiedź nie była jednak oczywista.

– Całkiem serio – nie znasz dnia, ani godziny. Parlamentaryzm już pokazał, że kadencje mogą być krótsze i że wybory są czymś, na co zawsze należy być gotowym – powiedział Jacek Ozdoba.

