Nietypowy wpis Onetu o Tusku. "Nowe standardy dziennikarstwa"

Były premier Polski Donald Tusk obchodził niedawno 64 urodziny. Polityk zamieścił z tej okazji okolicznościowy wpis o żartobliwym charakterze.

"Will you still need me, will you still feed me, When I’m sixty-four" – napisał Tusk w mediach społecznościowych ("Czy nadal będziesz mnie potrzebować, czy nadal będziesz mnie karmić, gdy będę miał 64 lata?"). Polityk tym sposobem nawiązał do piosenki The Beatles „When I'm Sixty-Four” z legendarnego albumu grupy "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band".

Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy fanów byłego premiera, którzy złożyli mu najlepsze życzenia. Sprawę opisał również portal Onet. Uwagę zwraca jednak pewien szczegół.

Nietypowy artykuł

Artykuł trafił na profile Onetu w mediach społecznościowych.

"Użytkownicy mediów społecznościowych docenili poczucie humoru solenizanta, a jego wpis spotkał się z licznymi reakcjami internautów ❤" – czytamy na profilu portalu na Facebooku. Uwagę zwraca serduszko na końcu wiadomości.

"Bartosz Węglarczyk miał powiedzieć kiedyś w Onecie, że dzięki RASP i Dekanowi, wraz z Dziubką i Schwertnerem wyznaczą nowe standardy dziennikarstwa. Miał rację" – stwierdził Samuel Pereira, który udostępnił na Twitterze screen postu.

Kim jest Donald Tusk?

Donald Tusk 1980 ukończył studia z zakresu historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Jego praca magisterska dotyczyła kształtowania się legendy Józefa Piłsudskiego w przedwojennych czasopismach. Jest współzałożycielem Kongresu Liberalno-Demokratycznego (1990) oraz Platformy Obywatelskiej (2001). Był przewodniczącym tej partii w latach 2003–2014.

W latach 2007–2014 pełnił funkcję prezes Rady Ministrów. W latach 2014–2019 był przewodniczącym Rady Europejskiej, od 2019 jest przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej. Tusk był posłem na Sejm I, IV, V, VI i VII kadencji (1991–1993, 2001–2014), w latach 1997–2001 pełnił mandat senatora i funkcję wicemarszałek Senatu IV kadencji.

W latach 2001–2005 był wicemarszałkiem Sejmu IV kadencji. W latach 2007–2009 zasiadał na stanowisku przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej. Jest osobą, która najdłużej sprawowała urząd premiera w III RP. Był kandydatem na urząd prezydenta RP w wyborach 2005, jednak został pokonany przez Lecha Kaczyńskiego.

