Co z "paszportami covidowymi"? Minister zdrowia uspokaja

W środę na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski zaprezentowali plan odmrażania gospodarki na maj.

Niedzielski: Usługi powszechne dla wszystkich

Wieczorem minister zdrowia był gościem w programie "Punkt widzenia" na antenie Polsat News. Niedzielski zapewnił, że rząd nie przewiduje różnicowania w dostępie do usług ze względu na to, czy ktoś jest zaszczepiony, czy nie. Zaznaczył jednak, że jest przygotowany na wszystkie scenariusze.

– Stoimy na takim punkcie, że usługi ogólnie powszechne nie powinny w żaden sposób dyskryminujący ograniczać dostępu do nich ze względu na szczepienia, ale też mamy gdzieś z tyłu głowy, że różne dyskusje toczą się na poziomie europejskim. My również musimy zagwarantować naszym obywatelom takie rozwiązanie, że w sytuacji, gdy inne kraje wprowadzą takie rozwiązanie, będziemy mogli dostarczyć certyfikat, który faktycznie jest już możliwy do pobrania po każdym szczepieniu w sensie pełnej dawki – tłumaczył polityk.

W kwestii zniesienia nakazu zasłaniania ust i nosa na zewnątrz, minister zdrowia wskazał, że początkowo rząd chciał to uzależnić od parametru 15 zakażeń na 100 tysięcy osób, który powinien zostać osiągnięty przed 15 maja, ale ostatecznie zmienił zdanie. Od 15 maja maseczki na świeżym powietrzu nie będą musiały być noszone, z zastrzeżeniem, że zachowany będzie dystans 1,5 m.

"Powrót do szkół obarczony ryzykiem"

– Zobaczymy, jaki będzie efekt epidemiczny pójścia dzieci do szkoły. Trzeba sobie otwarcie i uczciwie powiedzieć, że nasze doświadczenia z września czy stycznia pokazują, że powrót do szkoły jest obarczony ryzykiem – powiedział Niedzielski. – Teraz jesteśmy w zupełnie innej sytuacji, bo mamy zaszczepionych nauczycieli i poziom populacyjnego zaszczepienia dynamicznie rośnie. Niemniej jednak jest ryzyko i to ryzyko trzeba kontrolować, stąd nieco większa ostrożność w wykonywaniu kolejnych kroków – dodał szef resortu zdrowia.

Czytaj też:

Rząd luzuje obostrzenia. Co z kwarantanną na granicy?Czytaj też:

Szczepienia w USA. Miliony Amerykanów nie przyszły na drugą dawkę