Kukiz zdradził jak zagłosuje ws. Funduszu Odbudowy

We wtorek rząd osiągnął porozumienie z politykami Lewicy w sprawie poparcia dla Krajowego Planu Odbudowy. W zamian za uwzględnienie 6 postulatów przedstawionych przez Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia w ostatecznej wersji KPO, posłowie Lewicy zagłosują za przyjęciem Planu.

Kukiz: Skorzystają obywatele

Jednym z wątków czwartkowego wywiadu Pawła Kukiza w Radiu Wrocław była właśnie kwestia Funduszu Odbudowy.

W ocenie polityka obywatele skorzystają na ratyfikacji unijnego projektu. Kukiz wskazał, że jeśli Polska nie przyjmie funduszu, to PiS będzie miał olbrzymie kłopoty z realizacją Nowego Ładu, co oznacza, że Polacy będą spłacać droższe kredyty – Żeby spiąć Nowy Ład, w który chce wpompować kolosalne pieniądze i dużą częścią mają być z tego pieniądze unijne, planowano, że jakąś 1/3 […] w przypadku, gdyby tych pieniędzy nie było, gdyby ta umowa nie została ratyfikowana, to po prostu Prawo i Sprawiedliwość by te pieniądze pożyczyło – tłumaczył parlamentarzysta.

Kukiz wskazał w związku z tym, że lepiej "pójść na deal" z Unią Europejską. Argumentował, że skoro blisko połowa środków jest zwracana w formie grantów, a druga część nisko oprocentowana, to jest to lepsze wyjście, "niż brać całą tę kwotę na swoje bary, na swoje plecy i potem spłacać na zasadach znacznie droższego kredytu".

"Będę głosował za"

Lider Kukiz’15 przyznał, że poprze ratyfikację KPO w sejmowym głosowaniu. Poseł nawiązał też do Planu Marshalla.

– Nas w Polsce ominęło już jedno bardzo ważne dofinansowanie, tuż po II wojnie światowej. Później skutki odczuwaliśmy bardzo długo, przez dekady. Plan Marshalla, oczywiście tutaj pewne podobieństwa widzę. Nie możemy sobie pozwolić drugi w historii na taki ruch. Oczywiście zrezygnowanie Planu Marshalla było wymuszone przez sowietów, ale teraz jest to już w naszej gestii czy przyjmiemy taką ideę czy nie przyjmiemy.

"Czekam na telefon"

W dalszej części rozmowy Kukiz został zapytany o ewentualny sojusz z PiS. Były muzyk wskazał, że porozumienie "w tej chwili jest tak jak było wcześniej". Przypomniał, że prezes Kaczyński zna jego postulaty i jeśli nie zostaną one spełnione, to do żadnego porozumienia nie dojdzie. – Ja czekam na telefon ze strony z Prawa i Sprawiedliwości. Jestem gotów na spotkanie w każdej chwili. Sam wydzwaniać z całą pewnością nie będę – oznajmił Paweł Kukiz.

Fundusz Odbudowy

Przypomnijmy, że w ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ponad 57 mld euro (23,9 mld euro dotacji i 32,3 mld euro pożyczek), ale podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo członkowskie. Obecnie decyzja o zwiększeniu zasobów własnych UE, by możliwe było uruchomienie Funduszu Odbudowy wymaga ratyfikacji parlamentów poszczególnych państw.

Czytaj też:

Bosak o Funduszu Odbudowy: Proces dalszego transferu władzy do BrukseliCzytaj też:

Zandberg: Zachęcałbym kolegów z PO do wstrzemięźliwości w słowach