PiS traci posła. Andrzej Sośnierz odchodzi z klubu

Informację o odejściu z klubu PiS poseł przekazał podczas konferencji prasowej w Sejmie. Andrzejowi Sośnierzowi towarzyszyli na niej byli posłowie Kukiz'15 Agnieszka Ścigaj i Paweł Szramka. To właśnie z nimi poseł Prozumienia będzie współtworzył nowe koło poselskie: Polskie Sprawy.

"Połączyło na to, co najważniejsze dla Polaków"

Koło utworzyła Agnieszka Ścigaj. – Razem z kolegą posłem Andrzejem Sośnierzem, kolegą posłem Pawłem Szramką chcemy zaprosić państwa do inauguracji nowego koła poselskiego Polskie Sprawy. Połączyło nas to, co w tej chwili jest najważniejsze dla Polaków: rozmowy o zdrowiu, o przedsiębiorczości, rozmowy i sprawy związane z tym, jak będzie wyglądać Polska po pandemii – mówiła w Sejmie posłanka. Ścigaj wyjaśniła, że nowoutworzone koło będzie zajmować się priorytetowo właśnie tymi sprawami.

Z kolei w rozmowie z Interią Ścigaj zapewniła, że nie podbierała nikomu posłów, a decyzję o utworzeniu koła podjęta została wspólnie. – Nie zdecydowałam się sama, koło zakładamy w trójkę. Rozmowy, podobnie jak wnioski, były wspólne. Być może impulsem było to, że stałam się posłem niezależnym i niezrzeszonym. Wówczas osoby, które myślą podobnie do mnie, postanowiły się dołączyć. Przemyśleliśmy, co nas łączy, co nie podoba nam się w polskiej polityce, jakie mamy priorytety i kogo chcemy reprezentować – wyjaśniła. Posłanka podkreśliła, że w Sejmie jest więcej osób o takich pogladach i wyraziła nadzieję, że dołączą one go nowego koła.

Warto odnotować, że posłanka Ścigaj pojawiła się jako gość specjalny na ostatniej konwencji Porozumienia Jarosława Gowina.

Krytyk PiS

Odejście z klubu Prawa i Sprawiedliwości Andrzeja Sośnierza nie dziwi o tyle, że od wielu miesięcy był on ostrym recenzentem walki rządu z pandemią koronawirusa. Wielokrotnie wskazywał na liczne błędy Ministerstwa Zdrowia. – Jest mi wstyd za działania rządu w czasie pandemii – przyznał wprost wjednym z wywiadów.

W ostatnim czasie poseł wysunął też inne oskarżenia wobec koalicjanta. – Próba rozbicia Porozumienia przez Adama Bielana była uzgodniona z PiS-em – stwierdził.

