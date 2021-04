Wyciekły kulisy spotkania liderów ZP: Nieoczekiwany gość. "Gowin był skrępowany"

W ubiegłym tygodniu doszlo do pojednawczego spotkania liderów Zjednoczonej Prawicy: Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina. Po zakończeniu rozmów przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski poinformował, że wszystkie strony wyrażają przekonanie co do pozytywnych skutków działań Zjednoczonej Prawicy od czasu podwójnego sukcesu wyborczego w 2015r. oraz wolę zawarcia porozumienia programowego na lata 2021-2023. Zapowiedział, że odpowiednie kroki do tego celu zostaną podjęte w najbliższych dniach.

O zaskakujących kulisach spotkania liderów koalicji rządzącej donosi tygodnik "Wprost". Z ustaleń dziennikarki tego tytułu - Joanny Miziołek - wynika bowiem, że zaproszono na nie... hierarchę kościelnego. Miała to być inicjatywa Solidarnej Polski. – Na spotkaniach z Gowinem niezbędny jest ksiądz. I woda święcona – zadrwił w rozmowie z tygodnikiem polityk Zjednoczonej Prawicy. Bliski znajomy Jarosława Gowina przyznał, że ten był obecnością duchownego skrępowany, jednak nie mógł odmówić rozmowy ze względu na jego obecność.

"Gowin nic nie ugrał"

To jednak nie koniec ciekawych doniesień na temat ubiegłotygodniowych rozmów "na szczycie". Informator "Wprost" stwierdził, że lider Porozumienia niewiele ugrał podczas spotkania. "Przełomem" było w gruncie rzeczy same rozpoczęcie rozmów.

– Gowin w ostatnim czasie unikał rad ministrów. Chciał, żeby najpierw Jarosław Kaczyński odwołał wiceministrów od Bielana. Jego warunki nie zostały spełnione – stwierdził cytowany przez tygodnik bliski znajomy wicepremiera. Inny rozmówca "Wprost" dodał, że mimo takiego obrotu spraw, Gowin na razie nie bierze pod uwagę odejścia z rządu i podjęcia współpracy z opozycją.

"W środku się kotłuje"

Z rozmowy dziennikarki z osobą określoną jako "polityk z otoczenia prezesa PiS" wynika, że sytuacja w Zjednoczonej Prawicy - mimo zapewnień o chęci daleszej współpracy - nie wygląda najlepiej. Zawarte porozumienie pomiędzy liderami rozmówca tygodnika określił jako "teatrzyk dla wyborców i mediów". – W środku się kotłuje. Na jesieni może dojść do przesilenia w sprawie Gowina, bo już prowadzone są kuluarowe rozmowy by bez niego mógł istnieć rząd większościowy – zdradził.

