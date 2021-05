Wywiad z "Nergalem" i promocja sado-maso, czyli "Gazeta Wyborcza" na majówkę

"Dajcie mi, k..., żyć! Albo zamknijcie w obozie dla heretyków" – tak zatytułowano wywiad z Adamem "Nergalem" Darskim, liderem zespołu Behemoth. Pytany o sprawę zniszczenia wizerunku Matki Boskiej muzyk odpowiedział: – Polecam cierpliwie czekać na rozwój wydarzeń sądowych. Przygotujcie sobie duże ilości popcornu, bo będzie się działo.

– Drodzy obywatele, oto za co płacicie podatki! Tym właśnie zajmuje się prokuratura w Polsce. Więc bardzo was proszę, kiedy następnym razem będziecie szli do urn, zastanówcie się dwa, trzy albo pięć razy, zanim ponownie wybierzecie jednego debila z drugim – powiedział "Nergal".

Tłumaczył, że obraza uczuć religijnych jest przestępstwem "archaicznym" i "prawnym kuriozum". – W ogóle nie powinno być tego zapisu w kodeksie karnym (…), bo jest nadużywany przez oportunistów i fanatyków religijnych. Został stworzony, żeby bronić mniejszości, a jest wykorzystywany przez tych, którzy mają w Polsce monopol na religię – stwierdził muzyk.

Promocja BDSM

Z kolei w "Wysokich Obcasach", dodatku do "Gazety Wyborczej", ukazała się rozmowa z Martą Niedźwiecką, którą redakcja przedstawia jako "psycholożkę i sex coachkę". Wywiad jest promocją BDSM, czyli perwersyjnego seksu związanego ze zniewoleniem, upokorzeniem albo zadawaniem bólu (za obopólną zgodą).

– Krępowanie przynosi inne wrażenia osobie krępowanej, a inne osobie krępującej. Strona aktywna będzie miała poczucie dominacji, decydowania o tym, co się wydarzy, inne ciało będzie dosłownie w jej rękach, łącznie z możliwością zadania mu bólu. Osoba krępowana doświadcza tego z zupełnie innej perspektywy – przekonuje Niedźwiecka.

Według niej "Polacy mają dużo nieuświadomionego BDSM w zwykłych relacjach". – Po prostu sobą rządzą, manipulują, szantażują, wymuszają. I mycie podłóg, i seks, i wizytę na imieninach teściowej. Dużo mamy nieujawnionej złości i agresji, które przyjmują różne spotworniałe formy, chociaż para jest najzwyklejsza na świecie, ma domek z ogródkiem i karmelkowego labradora – mówi seksedukatora.