Krasnodębski: Ocena sytuacji w Polsce opiera się na dezinformacji

– To nie jest temat, który przebija się na pierwsze strony gazet czy mediów, że opozycja w Polsce chciała powstrzymać plan odbudowy. Tego typu narracja burzyłaby misternie zbudowany, fałszywy wizerunek Polski – mówił europoseł Prawa i Sprawiedliwości w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

– To pierwszy taki sygnał dosyć mocny, płynący do posłów z innych grup politycznych: są takie oto sytuacje, w których polska opozycja ma zupełnie różne zdanie, a PO blokuje bardzo ważną decyzję – powiedział prof. Krasnodębski. Jego zdaniem, jest to o tyle ważne, że Platforma Obywatelska zawsze prezentowała "stanowisko mainstreamowe" na forum Parlamentu Europejskiego.

Profesor uważa, że wydarzenia ostatniego tygodnia stanowią istotny argument przeciwko powtarzanej od 2015 roku narracji o panującej w Polsce dyktaturze, monolicie władzy i zmienia sposób, w jaki Polska będzie postrzegana w Unii Europejskiej.

Spadek zaufania do Unii Europejskiej

Profesor Zdzisław Krasnodębski był również poproszony o ocenę wyników badań, z których wynika, że spadł poziom zaufania Polaków do Unii Europejskiej. – Obecnie jest znacznie bardziej realistyczny stosunek Polaków do instytucji unijnych. Polacy dzisiaj wiedzą więcej na temat jak działa Unia. To przestaje być instancja idealizowana, gdzieś poza nami, uosobienie mądrości politycznej – interpretuje wyniki europoseł. Jako drugi powód spadku zaufania wskazuje na dużą rozbieżność między sygnałami krytycznymi wobec Polski płynącymi z Brukseli, a realną sytuacją w kraju.

Z najnowszych badań Eurobarometru opublikowanych przez Komisję Europejską wynika, że tylko co drugi Polak darzy zaufaniem Unię Europejską, 38 proc. badanych nie ufa Unii, pozostali nie mają zdania na ten temat.

