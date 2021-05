Gość TVN24: Niekoniecznie jesteśmy mądrym narodem

– Bardzo smuci to, że jedna trzecia Polaków deklaruje niechęć do szczepienia się – mówił w "Faktach po faktach" dr hab. n. med. Mariusz Gujski, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Mądrość ws. szczepień? "Niekoniecznie"

– To nie tylko smuci, jeśli chodzi o moje przekonanie o tym, że jesteśmy mądrym narodem, bo przepraszam bardzo, ale te dane utwierdzają mnie w przekonaniu, że niekoniecznie jesteśmy mądrym narodem w stu procentach, a zaledwie w dwóch trzecich, przynajmniej w zakresie szczepień – ocenił lekarz.

Tłumaczył, że akcja szczepień przeciw COVID-19 ma na celu osiągnięcie tzw. odporności populacyjnej. – Pojawia się pytanie, jaki odsetek populacji trzeba wyszczepić, żeby taką odporność uzyskać. Początkowo estymacje naukowców były takie, że co najmniej 60 do 70 proc. społeczeństwa trzeba zaszczepić, natomiast my doskonale wiemy, że taki odsetek rośnie w miarę wzrostu zakaźności wirusa – powiedział Gujski.

Dodał, że w przypadku brytyjskiego wariantu koronawirusa, należałoby wyszczepić aż 80 proc. społeczeństwa. – Jeśli jedna trzecia Polaków deklaruje niechęć do szczepień, to w tej rzeczywistości my tej odporności nie nabierzemy – ocenił lekarz.

Ilu Polaków już zaszczepiono?

W Polsce wykonano dotąd 13 957 627 szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest 3 728 697 osób. Od początku trwania akcji szczepień, czyli od 26 grudnia 2020 roku, zutylizowano 13 319 dawek. Zgłoszono również 7789 niepożądanych odczynów poszczepienne, w tym większość łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem i bólem w miejscu wkłucia.

