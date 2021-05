Dramatyczne sceny w Wielkopolsce. 22-latek podpalił się i wbiegł do restauracji

Do tragicznego zdarzenia doszło ok. godziny 16.30. Wtedy to młody mężczyzna zamówił jedzenie w restauracji Verona, po czym udał się za budynek. Tam oblał się benzyną, podpalił, po czym wbiegł z powrotem do restauracji.

Ze relacji świadków wynika, że 22-latek biegnąc prosił o pomoc. Próbę udzielenia mu jej miał podjąć jeden z klientów pizzerii, który właśnie odebrał z pizzerii swoje zamówienie. Mężczyzna przewrócił go na podłogę i próbował ugasić ogień własną bluzą.

Na miejsce wezwano policję oraz karetkę pogotowia. Jak informuje Radia Poznań, funkcjonariusze dotarli na miejsce zdarzenia, gdy mężczyzna jeszcze się palił.

"Niestety 22-latek doznał poważnych obrażeń ciała. Jego skóra w wielu miejscach była poparzona. Trafił do szpitala w ciężkim stanie" – donosi z kolei portal Oborniki.naszemiasto.pl.

Motywy działania mężczyzny nie są na razie znane. Policja wyklucza udział osób trzecich w zdarzeniu.

Czytaj też:

22-latek podpalił się na stacji benzynowej. Tragiczny finał historii z Gdańska