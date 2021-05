Polska na celowniku Al-Kaidy. Służby otrzymały ostrzeżenie

O zagrożeniu, które dotyczy Europy, w tym naszego kraju, jako pierwsza informowała Wirtualna Polska. Portal ujawnił informację, która w ubiegłym tygodniu została rozesłana do funcjonariuszy w całej Polsce.

W dokumencie czytamy: "Wydział Kryminalny Biura Kryminalnego KGP uzyskał, za pośrednictwem Wydziału d/w z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw KSP, informację przesłana przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX o możliwym zagrożeniu przeprowadzenia ataków terrorystycznych na funkcjonariuszy policji w krajach zachodnich".

Dalsza część pisama zawiera informacje na temach źródła ostrzeżenia oraz źródle szczegółach planowanych zamachów. Ze względów bezpieczeństwo państwa Wirtualna Polska zdecydowała się nie ujawniać tych danych.

"Im mniej szczegółów, tym większe bezpieczeństwo"

Doniesienia te skomentował w rozmowie z Wp.pl rzecznik prasowy Komendata Głównego Policji.

– Ta sytuacja jest nam znana, podobnie jak i naszym zaprzyjaźnionym formacjom policyjnym w Europie, o czym informowały media zagraniczne. Oczywiście w związku z tym podejmowane są odpowiednie czynności, jednak ze względu właśnie na bezpieczeństwo naszych policjantów nie mogę wchodzić w szczegóły – podkreślił Mariusz Ciarka.

Rzecznik dodał, że priorytetem jest bezpieczeństwo polskich policjantów, a im mniej szczegółów w zakresie środków bezpieczeństwa, tym większe bezpieczeństwo można im zagwarantować.

Doniesienia z Hiszpanii

W ostatnim czasie wezwanie do zamachów na policjantów pojawiło się na łamach powiązanego z Al-Kaidą czasopisma "The Wolves of Manhattan Magazine". Hiszpańskie słożby ostrzegały wówczas, że zagrożone są formacje policji w całej Europie Zachodniej. Zamachowcy mają oferować 60 tys. euro za zabicie policjanta. Warunkiem jest to, że ma on być chrześcijaninem, Żydem albo ateistą.

