Samorządowcy napisali list z apelem do Grodzkiego

Na początku maja Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Jest ona konieczna do uruchomienia Funduszu Odbudowy. Aby sięgnąć po środki z FO, rząd musiał przygotować Krajowy Plan Odbudowy, który 3 maja przesłał do Komisji Europejskiej. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro.

Grodzki przedłuża ratyfikację

W środę marszałek Tomasz Grodzki zapowiedział, że Senat zajmie się ustawą ratyfikacyjną dopiero na następnym posiedzeniu, czyli 27 maja. Według Grodzkiego Izba ma 30 dni na rozpatrzenie tej ustawy i może wprowadzić do niej swoje poprawki.



Wczoraj na konferencji prasowej wicemarszałek Senatu z PiS Marek Pęk zwrócił się do Grodzkiego o "niezwłoczne procedowanie ustawy ratyfikacyjnej i o przyjęcie jej bez poprawek na najbliższym posiedzeniu".

Apel Związku Samorządów Polskich

Portal TVP.info dotarł do listu Związku Samorządów Polskich adresowanego do marszałka Senatu. ZSP apeluje w nim o jak najszybsze rozpatrzenie ustawy ratyfikacyjnej.

"Samorządy aktywnie uczestniczyły w konsultacjach dotyczących Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Odbudowy licząc na to, że inicjatywy te zostaną przyjęte w trybie pilnym, bez nieuzasadnionej zwłoki. Liczymy na to, że pan marszałek uwzględni w swoich działaniach głos Związku Samorządów Polskich" – argumentuje prezes tej organizacji Adam Ciszkowski.

Podkreśla, że samorządy czekają na środki z Funduszu Odbudowy, "a każdy dzień zwłoki opóźnia przygotowanie do ich efektywnego wykorzystania".

Czytaj też:

Były zastępca Rzeplińskiego uderza w Grodzkiego. Miażdżąca opinia