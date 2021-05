Były dziennikarz TVN24 będzie pracował w Polsat News

Jak dowiedziała się Interia, Igor Sokołowski rozpocznie pracę w nowej redakcji od czerwca. – Kiedyś powiedziałem, że jedyna walka, którą zawodowo prowadzę, to ta o zaufanie widzów. Wciąż to podtrzymuję i cieszę się, że teraz będę mógł to robić w Polsacie – oświadczył.

Kariera Igora Sokołowskiego w mediach

Sokołowski najdłużej związany był ze stacją TVN24, gdzie pracował w latach 2011–2015. Później, przez niespełna rok, pracował w TVP Info. W latach 2016–2017 współpracował z telewizją Wirtualnej Polski. Po epizodach w TVP i WP wrócił do TVN24, gdzie pracował przez ostatnie trzy lata. Swoje odejście ogłosił w lutym br.

Interia ustaliła, że Sokołowski będzie pojawiał się głównie na antenie Polsat News. Ma zostać jednym z prowadzących pasmo "W rytmie dnia", ale niewykluczone, że widzowie zobaczą go też w innych rolach. "W rytmie dnia" to pasmo informacyjne Polsat News, emitowane od poniedziałku do piątku od godz. 9, oraz w soboty od godz. 11 i w niedziele od godz. 12:30.

Gawryluk: Cieszę się. To bardzo dobry dziennikarz

Z przyszłej współpracy z Sokołowskim cieszy się Dorota Gawryluk, dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat. – Igor Sokołowski to bardzo dobry dziennikarz, osobowość telewizyjna. Obserwowałam jego pracę od dłuższego czasu. Bardzo się cieszę, że będzie z nami pracował – powiedziała Gawryluk.

Pracę w telewizji Igor Sokołowski będzie łączył z obowiązkami na kolei. Dziennikarz jest bowiem pracownikiem PKP Polskie Linie Kolejowe. Odpowiada tam za bezpieczeństwo.

Czytaj też:

Dziennikarz został nowym rzecznikiem prasowym Lewicy