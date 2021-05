"Prezydent Duda tą wizytą umocnił nasze wielowiekowe kontakty"

Andrzej Duda przebywa z wizytą w Turcji, gdzie spotkał się z prezydentem tego kraju. Recep Tayyip Erdogan oficjalnie powitał polskiego prezydenta na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.

Po powitalnej uroczystości przywódcy Polski i Turcji rozmawiali w "cztery oczy". Następnie prezydenci poprowadzili rozmowy plenarne delegacji obu państw. Przedmiotem rozmów były kwestie bezpieczeństwa oraz współpracy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego w kontekście szczytu NATO, który odbędzie się w połowie czerwca w Brukseli. Poruszono też tematy gospodarcze i związane z turystyką.

Po rozmowach doszło do podpisania m.in. Porozumienia o bezpiecznej turystyce, umowy o wzajemnej ochronie informacji niejawnych w dziedzinie przemysłu obronnego oraz umowę w sprawie zakupów tureckich dronów.

"Omówiliśmy najważniejsze sprawy"

W wygłoszonym później oświadczeniu Andrzej Duda podziękował tureckiemu prezydentowi za możliwość odwiedzin w Turcji i za spotkania zarówno te w cztery oczy, jak i spotkania delegacji. – Cieszę się, że omówiliśmy najważniejsze sprawy, i że one zostały przypieczętowane zawarciem porozumień dwustronnych – przyznał.

– Spotkaliśmy się przed szczytem NATO w Brukseli, omawialiśmy kwestie bezpieczeństwa w naszej części Europy, w rejonie Morza Czarnego. Tu kwestia suwerenności, niepodległości i granic Ukrainy, ich przywrócenia, okupacji Krymu i regionów ługańskiego i donieckiego. Mówiliśmy o tym z panem prezydentem. Mówiliśmy o sytuacji w Syrii, Libii, całym spektrum problemów międzynarodowych związanych z kwestią zaprowadzania pokoju na świecie – przekazał prezydent.

Polski przywódca przekazał, że rozmawiano także na temat "rozwiązania ułatwiającego turystom przemieszczanie się wobec kończącej się pandemii, aby było łatwiejsze testowanie czy możliwość zwolnienia z testów". – To kwestia do uzgodnienia pomiędzy ministerstwami zdrowia, resortami zajmującymi się turystyką. Myślę, że dojdziemy do porozumienia. Tę kwestię wstępnie omówiliśmy – powiedział.

Andrzej Duda zauważył, że pomimo pandemii COVID-19 wzajemna wymiana gospodarcza między Polską a Turcja rosła, co - jak podkreślił - daje dobrą prognozę na przyszłość. – Wierzę, że na przestrzeni najbliższych lat nasze wspólne działania biznesowe wygenerują 10 mld dolarów wymiany handlowej – dodał.

"Prezydent Duda tą wizytą umocnił nasze wielowiekowe kontakty"

Z kolei prezydent Turcji podkreślił, że Polska jest strategicznym sojusznikiem Turcji. Przypomniał, że oba historia wzajemnych stosunków sięga 600 lat.

– Prezydent Duda tą wizytą umocnił nasze wielowiekowe kontakty. W 2017 wizytowałem Polskę na zaproszenie prezydenta Dudy i muszę przyznać, że przez ostatnie lata Polska niezwykle się rozwinęła – powiedział Erdogan. – Dzisiaj mieliśmy specjalną rozmowę, twarzą w twarz z prezydentem Dudą i zajęliśmy się kwestiami ważnymi dla naszych krajów. Ta współpraca będzie się rozwijać. Ustaliliśmy mechanizmy, które powinniśmy wzmacniać i rozwijać – oświadczył turecki przywódca.

