Akcja "Widelec". Kulisy głośnej afery czasów PO-PSL

Od 8 do 40 miesięcy aresztu tylko na podstawie zeznań jednego świadka koronnego. 741 zatrzymanych przez policję osób, brutalne przesłuchania na kilkudziesięciu komisariatach i widelec znaleziony w trawie jako niebezpieczne narzędzie. Ujawniamy kulisy wymierzonych w kibiców represji, do których dochodziło w czasach Donalda Tuska i rządów Platformy Obywatelskiej.

Jak doszło do aresztowania tuż przed Euro2012 Macieja Dobrowolskiego, Piotra Staruchowicza i innych kibiców? Dlaczego kilku kibiców jest już uniewinnionych, a procesy innych trwają latami? Dlaczego w 2008 roku policja podległa Grzegorzowi Schetynie, ówczesnemu Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, dokonała zatrzymań kilkuset osób, choć nie zakłócały one porządku publicznego? Jakie fakty świadczą o tym, że tzw. akcja Widelec była starannie przygotowaną operacją policji? Jak drastyczne metody stosowała policja by wymusić na zatrzymanych fałszywe zeznania? Ile polscy podatnicy zapłacili za polityczno-policyjną pokazówkę?

Kulisy policyjnej akcji „Widelec" oraz poruszająca relacja kibica Legii Warszawa Macieja Dobrowolskiego, który spędził w areszcie 3 i pół roku - w „Magazynie śledczym Anity Gargas" w czwartek o 21:55 w TVP1.