Londyn: Protest Brytyjczyków przeciwko paszportom szczepionkowym

„Koniec z lockdownami” oraz „odzyskaj swoją wolność” – to niektóre z haseł, jakie pojawiły się w sobotę na ulicach stolicy Wielkiej Brytanii, gdzie odbył się kolejny z serii protestów przeciwko „nowej normalności”.

Protest w Londynie

Setki manifestantów wyruszyło z Parliment Square w dzielnicy Shepherd’s Bush. Następnie przechodząc m.in. przez Trafalgar Square dotarło do centrum handlowego Westfield w dzielnicy.

Pod centrum handlowym Westfield doszło do konfrontacji z policją, która próbowała zablokować jedno z wejść do budynku. Kiedy protestujący zorientowali się, że inne drzwi nie zostały obstawione, weszli do środka. Manifestanci przebywali wewnątrz Westfield około 30 minut. W końcu policja usunęła demonstrantów z centrum. Brytyjskie media podały, że zastosowano środków przemocy i nikt nie został aresztowany.

„Nigdy więcej blokad”

– Jesteśmy tutaj jako wolni ludzie, spędzając czas na komunikowaniu się, aby przygotować się na lato niezadowolenia, podczas którego zamierzamy zorganizować się w każdej społeczności, aby zapobiec kolejnym blokadom. Nigdy więcej blokad! – mówił jeden z uczestników manifestacji.

Na jednym z niesionych przez protestujących widniał napis: „Paszporty szczepionkowe są pierwszym krokiem do cyfrowego zniewolenia”.

Cruz: Stop segregacji sanitarnej

Burzliwa dyskusja nad paszportami szczepionkowymi trwa także w USA. Senator Ted Cruz uważa, że rząd na szczeblu federalnym powinien zakazać wydawania paszportów szczepionkowych. Republikanin zapowiedział przygotowanie projektu ustawy w tym zakresie.

– Myślę, że istnieje realny potencjał do wyprzedzenia działań rządu i nie uważam, że ktokolwiek powinien być zmuszany do przyjęcia szczepionki. To powinien być osobisty wybór. Powinieneś dokonać wyboru w oparciu o swoje zdrowie, podjąć decyzję, jaką chcesz – powiedział na antenie Fox and Friends.



