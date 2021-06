Zmiany w rządzie. Ujawniono nazwisko nowego ministra

O nowej roli Cieszyńskiego pisze serwis Interia. Z ustaleń dziennikarzy tego serwisu wynika, że były wiceminister zdrowia wróci do rządu jako minister odpowiedzialny za cyfryzację w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Formalnie nominację Cieszyński ma odebrać w przyszłym tygodniu.

O komentarz do swoich ustaleń Interia zwróciła się do samego zainteresowanego. – To są decyzje w gestii pana premiera, nie mogę komentować tych informacji – oświadczył krótko Cieszyński.

Przypomnijmy, że sfera cyfryzacji podlega bezpośrednio Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a obowiązki szefa tego resortu pełni obecnie premier Mateusz Morawiecki.

Kim jest Janusz Cieszyński?

Janusz Cieszyński odszedł z Ministerstwa Zdrowiaw sierpniu ubiegłego roku. W resorcie był odpowiedzialny m.in. za kontakt z mediami. Brał także udział w kluczowych negocjacjach MZ z partnerami – Izbą Pielęgniarek i Położnych, reprezentującym środowisko lekarskie Porozumieniem Rezydentów, Porozumieniem Zielonogórskim, Związkiem Szpitali Powiatowych.

Do innych zadań Cieszyńskiego należało uruchomienie e-skierowań i e-recept oraz resortowe zakupy. To właśnie zakup maseczek i respiratorów zostały odebrane przez opinię publiczną jako kontrowersyjne. To Cieszyński podpisał bowiem umowę z handlarzem bronią na ich zakup. Ostatecznie do Polski trafiło tylko 200 z 1241 sztuk sprzętu.

W listopadzie 2020 roku Cieszyński objął stanowisko wiceprezydenta Chełma. Do jego głównych zadań w ratuszu należeć miały "wdrożenie projektu cyfryzacji Urzędu Miasta, koordynacja projektu budowy Medycznego Miasteczka oraz współtworzonej przez siebie miejskiej strategii walki z COVID-19, a także współpraca z Kancelarią Premiera i administracją rządową".

