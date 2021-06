"Paszporty covidowe" bezużyteczne? Prof. Gielerak: To niepokojące

Od wtorku można pobierać Unijne Certyfikaty COVID (UCC), które ułatwiają bezpieczne przemieszczanie się pomiędzy krajami UE. Kody QR można wygenerować na Internetowym Koncie Pacjenta.

Większe przywileje dla zaszczepionych? "Oczywiście"

Kwestię "paszportów covidowych" oraz przywilejów dla osób zaszczepionych komentował w programie "Express Biedrzyckiej" prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego.

– Oczywiście, że osoby zaszczepione powinny mieć większe przywileje – stwierdził. – Natomiast kwestia, co znaczy większe przywileje, żebyśmy nie wprowadzali kwestii określanej jako segregacja pomiędzy szczepionymi i tymi, którzy zaszczepieni nie są – dodał gość Kamili Bierzyckiej. Zdaniem prof. Gieleraka, np. uczestnictwo osób zaszczepionych w imprezach masowych i niewliczanie tych osób do liczby uczestników, jest "sprawą oczywistą" i - w jego ocenie - to "dobry pomysł". Jak dodał, do rozważenia są kwestie dotyczące np. restauracji.

– Paszporty covidowe zaraz się okaże, że nie wiadomo do czego służą. Na ich podstawie nie będzie można gwarantować bezpieczeństwa życia społecznego w danym państwie. Zaczyna się mówić o tym, że na ich podstawie nie będzie można zbytnio podejmować działań. Mogą być one bezużyteczne, co jest niepokojące – przyznał dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego.

Czym jest Certyfikat COVID?

Unijny Certyfikat COVID (UCC) to elektroniczne zaświadczenie, które ułatwia bezpieczne i swobodne przemieszczanie się pomiędzy krajami Unii Europejskiej w czasie pandemii.

Na UCC składa się kod QR i unikalny identyfikator, które można pokazać, przekraczając granice. Dzięki informacjom tam zawartym, osoby posiadające certyfikat nie będą podlegać kwarantannie lub przechodzić dodatkowych testów.

