Izrael: Kneset wybrał nowego prezydenta

Polityk zastąpi na stanowisku ustępującego prezydenta Reuwena Riwlina, który objął urząd w 2014 roku. Przekazanie władzy nastąpi w lipcu.

Issac Herzog wybrany przez Kneset

W Izraelu prezydenta na siedmioletnią kadencję wybiera parlament. W środę 2 czerwca za kandydaturą Herzoga opowiedziało się 87 deputowanych. Na jego kontrkandydatkę, która była Miriam Peretz zagłosowało 27 parlamentarzystów.

Reuters zwraca uwagę na to, że w systemie politycznym Izraela urząd prezydencki ma charakter przede wszystkim reprezentacyjny. Do zadań głowy państwa należy między innymi zabieganie o jedność pomiędzy skonfliktowanymi środowiskami etnicznymi i wyznaniowymi. – Musimy bronić międzynarodowej pozycji Izraela i jego dobrego imienia w rodzinie narodów, zwalczać antysemityzm i nienawiść do Izraela oraz chronić filary naszej demokracji – powiedział Isaac Herzog.

W imieniu Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej przesyłam gratulacje. [...] Liczę na wzmocnienie naszej współpracy i przyjaźni polsko-izraelskiej – napisał na Facebooku poseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.

Kim jest nowy prezydent Izraela?

Izaac Herzog pochodzi z Tel Awiwu. Jest synem byłego prezydenta Izraela, Chaima Herzoga, który był prezydentem Izraela w latach 1983-1988. W latach 2013-2017 pełnił funkcję przewodniczącego izraelskiej Partii Pracy. Z kolei 2018 roku został szefem Agencji Żydowskiej. W swojej politycznej karierze pełnił też funkcje ministerialne, m.in. w gabinecie Benjamina Netanjahu. Kierował wówczas resortem opieki społecznej.

