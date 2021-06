Prezydent Duda: Należy bardzo uważnie przyglądać się tym, którzy postulują likwidację CBA

W trakcie obchodów Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu nadano sztandar.

W swoim przemówieniu Andrzej Duda podziękował m.in. ministrowi spraw wewnętrznych Mariuszowi Kamińskiemu – inicjatorowi i byłemu szefowi CBA.

– Znamy go, wiemy, że determinacja i nieustępliwość jest jego cechą osobowościową. Ale wiemy też jak wiele trudnych chwil przeżył przez te wszystkie lata. Bardzo dziękuję za to panie ministrze. Głęboko wierzę w to, że Polska będzie o tym zawsze pamiętała i że będzie to zapisane panu na najpiękniejszych kartach polskiej historii. Budowania silnego, sprawiedliwego i uczciwego państwa. Czasem niestety także wbrew temu, co nazywa się wymiarem sprawiedliwości. A było wymiarem niesprawiedliwości. Nie miałem co do tego żadnych wątpliwości – mówił prezydent Duda.

– Wiemy jak jest. Bardzo często mówi się, że każdego można kupić i że każdy ma swoją cenę. Oczywiście mówi się w tym znaczeniu finansowym, materialnym. Otóż proszę państwa jestem przekonany, że nie każdego można kupić i że są ludzie, którzy absolutnie w tym znaczeniu materialnym i finansowym nie mają żadnej swojej sceny, że ideały i wartości nie mają dla nich ceny. Są absolutnie niewymierne i za żadne pieniądze nie są gotowi ich sprzedać i za żadną korzyść osobistą. Jestem przekonany, że do takich osób na pewno należy pan minister Mariusz Kamiński – powiedział Andrzej Duda.

Duda: Kaczyński forsował CBA. Jest potrzebna

Prezydent podziękował też Jarosławowi Kaczyńskiemu. – To przecież on, jako stojący wtedy na czele większości parlamentarnej, forsował to, aby ta ustawa powstała, jako coś koniecznego absolutnie dla uzdrawiania polskiego życia politycznego i społecznego – powiedział.

Prezydent wskazał, że dzięki działaniom CBA walka z korupcją w Polsce stała się normą. – Ta służba jest i nadal będzie potrzebna – podkreślił. – Bardzo uważnie należy przyglądać się tym, którzy postulują likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Bardzo uważnie należy przyglądać się tym, którzy wycofują z państw instytucje, odpowiedzialne za obserwację czystości życia publicznego – zaznaczył prezydent Andrzej Duda.

