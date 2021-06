Niemcy: Baerbock oficjalnie kandydatką Zielonych na kanclerza

Za jej kandydaturą opowiedziało się 678 z 688 delegatów online, co stanowi ponad 98 procent oddanych głosów. Bearbock została poparta w duecie ze współprzewodniczącym partii Robertem Habeckiem.

Socjalistyczny program

Całościowy program wyborczy nie jest jeszcze znany, natomiast widomo już, że znajdują się w nim podwyżki świadczeń socjalnych. „Zieloni włączyli do programu propozycję podniesienia co najmniej 50 euro miesięcznego świadczenia Hartz IV dla około 5,4 mln dorosłych i dzieci korzystających z podstawowego wsparcia finansowego. Do tej pory mówiono jedynie o stopniowym wzroście, bez podania konkretnej kwoty” – podaje portal dw.com.

Ponadto Zieloni chcą m.in. podnieść górną stawkę podatkową do 53 procent, a także podnieść płacę minimalną z 9,50 do 13 euro.

Przeciwko Nord Stream

Liderka niemieckich Zielonych i kandydatka na kanclerza RFN Annalena Baerbock jednoznacznie opowiada się przeciwko ukończeniu gazociągu Nord Stream 2.

W czasie swojego wystąpienia na spotkaniu Atlantic Council w maju wskazała, że chociaż nie zgadza się z niektórymi rządami z krajów Europy Środkowej, to "mimo wszystko pozostają przyjaciółmi". Annalena Baerbock wyraziła niezadowolenie z faktu, że obecna kanclerz Niemiec Angela Merkel, w swoich działaniach nie uwzględniła zdecydowanego głosu wschodnioeuropejskich krajów, które protestowały przeciwko budowie Nord Stream 2.

Zdaniem kandydatki Zielonych fakt, że niemiecki rząd wspiera budowę gazociągu mimo decyzji Europy o uniezależnianiu się od rosyjskich surowców, świadczy o jego daleko idącej niekonsekwencji.

– Moim zdaniem nie możemy go dokończyć – odpowiadała polityk na pytania o przyszłość inwestycji. Baerbock jednocześnie wskazała, że przerwanie budowy może okazać się bardzo trudne. – Problem w tym, że gazociąg jest już na dnie Bałtyku – powiedziała.

Poza aspektem ekologicznym, Baerbock wskazała na polityczne zagrożenia, jakie mogłoby nieść za sobą uruchomienie Nord Stream 2. Jej zdaniem ograniczenie tranzytu gazu przez Ukrainę zagrażałoby suwerenności tego państwa. – To nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa Ukraińców, dlatego gaz nie może popłynąć tym rurociągiem – podsumowała polityk.

Słabnące notowania Zielonych

W przełomowym sondażu Deutschlandtrend z początku maja Partia Zielonych prześcignęła utrzymujące się do tej pory na prowadzeniu CDU.

Jak jednak informuje dw.com, notowania sondażowe Zielonych są coraz słabsze”. Barometr polityczny ZDF ocenia CDU/CSU na 28 procent, a Zielonych na 22 procent. Opublikowany w czwartek sondaż „Deutschlandtrend” instytutu badania opinii publicznej infratest domap przeprowadzony na zlecenie programu ARD telewizji publicznej oszacował CDU/CSU na 28 procent, a partię Baerbock na 20 procent” – czytamy.

