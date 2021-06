"Ja współczuję". Dziwne zachowanie Leniart przed sztabem Fijołka

W nocy z niedzieli na poniedziałek Miejska Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki przedterminowych wyborów prezydenckich w Rzeszowie. Wygrał kandydat opozycji Konrad Fijołek, zdobywając 56,61 głosów. Na drugim miejscu znalazła się kandydatka PiS Ewa Leniart, na którą zagłosowało 23,63 proc. wyborców.

Jak Leniart zareagowała na wyborczą porażkę? Wirtualna Polska opublikowała nagranie, na którym widać, jak kandydatka PiS przechodzi obok sztabu Fijołka. – Ja współczuję, ale życzę wszystkiego dobrego – powiedziała do kilku osób stojących na chodniku.

– Już w tej chwili spieszę, by pogratulować rywalowi i podziękować wszystkim konkurentom – mówiła tuż po ogłoszeniu wyników exit poll Leniart. Niewątpliwie mam nadzieję, że także i zwycięzca będzie zobligowany do tego, żeby te problemy zgłaszane i do mnie, i do moich konkurentów były przez urzędującego prezydenta podejmowane i rozwiązywane – dodała.

Warchoł drugi, Braun czwarty

Trzecie miejsce w niedzielnych wyborach zajął popierany przez byłego prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca Marcin Warchoł, który otrzymał 10,72 proc. (8 546) głosów.

Czwarta lokata przypadła kandydatowi Konfederacji Grzegorzowi Braunowi, który zdobył 9,15 proc. (7 296) głosów.

Uprawnionych do głosowania było 148 263 wyborców. Głosów ważnych oddano 79 732. Frekwencja wyniosła 54 proc. – wynika z protokołu komisji.

Nagła rezygnacja Ferenca

Przedterminowe wybory na prezydenta Rzeszowa rozpisano po tym, jak w lutym ze stanowiska nagle zrezygnował dotychczasowy włodarz miasta Tadeusz Ferenc, powołując się na zły stan zdrowia. Termin głosowania wyznaczono najpierw na 9 maja, po czym przesunięto na 13 czerwca.

