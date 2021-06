Wiadomo, kto w imieniu Polski będzie negocjował z Czechami

Uchwała w tej sprawie została przedłożona przez ministra klimatu i środowiska. Rada Ministrów zobowiązała nią ministrów: aktywów państwowych Jacka Sasina, klimatu Michała Kurtykę, spraw zagranicznych Zbigniewa Rau oraz ds. UE Konrada Szymańskiego do "podjęcia wzmożonej współpracy i wszelkich możliwych działań w celu zakończenia sporu z Republiką Czeską zgodnie z interesem politycznym Polski".

O tym, że jeszcze w tym tygodniu do Czech ma polecieć polska delegacja, złożona z kilku ministrów w randze konstytucyjnej, by ustalać ostateczne szczegóły umowy w sprawie kopalni, informował w porannej rozmowie na antenie Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller. – Liczymy na to, że pozwoli to przyśpieszyć cykl negocjacji – przynał Müller, zaznaczając, że ostateczny skład delegacji jest jeszcze ustalany.

Czechy domagają się nałożenia na Polskę potężnej kary finansowej

Pilne działania w tej sprawie zdają się o tyle istotne, że we wtorek po południu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejski poinformował, że Czechy wniosły do niego o zasądzenie zapłaty przez Polskę kary pieniężnej w wysokości 5 mln EUR dziennie za niewykonanie obowiązku natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

Skarga Czech

Przypomnijmy, że pod koniec maja Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do wniosku czeskich władz i nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów, do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

Decyzja wywołała reakcję polskich polityków. Premier Mateusz Morawiecki zdecydowanie sprzeciwił się werdyktowi TSUE.

"Żadne decyzje Trybunału Sprawiedliwości UE nie mogą naruszać obszarów związanych z podstawowym bezpieczeństwem krajów członkowskich. Bezpieczeństwo energetyczne należy właśnie do tego obszaru" – stwierdził szef polskiego rządu w specjalnym oświadczeniu.

Kilka dni później Morawiecki spotkał się z premierem Czechem Adriejem Babiszem. Początkowo, według słów polskiego premiera, Czesi zgodzili się wycofać skargę do TSUE. Jednak podczas wtorkowej konferencji prasowej Babis zaprzeczył tym doniesieniom.

