Media nieoficjalnie: Posłowie, którzy mogli paść ofiarą hakerów skorzystają z rządowej infolinii

Jak przekazał Marcin Makowski, Wirtualna Polska dowiedziała się, że podczas pierwszej części dzisiejszego niejawnego posiedzenia Sejmu rząd powołał specjalną infolinię zajmującą się cyberbezpieczeństwem.

Rząd zaproponował posłom korzystanie z infolinii ze wsparciem. – Przedstawiono nam pomysł korzystania ze specjalnej infolinii w przypadku parlamentarzystów, którzy podejrzewają, że mogli paść ofiarą cyberataków – powiedział WP jeden parlamentarzystów.

Utajnienie obrad ws. cyberataków

Marszałek Elżbieta Witek poinstruowała posłów, co do procedur, które będą obowiązywać na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu. – Zarządzam opuszczenie sali posiedzeń Sejmu Kuluarów i galerii i przygotowanie pomieszczeń do obrad dotyczących rozstrzygnięcia wniosku o uchwalenie tajności obrad Sejmu i obrad Sejmu objętych tajnością – poinformowała i zarządziła przerwę w obradach do godz. 12.00. Borys Budka ostro skrytykował taką formę obrad. Jego zdaniem posiedzenie powinno być jawne.

Już we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller przekazał, że w Sejmie odbędzie się dodatkowe posiedzenie ws. ataków hakerskich na posłów. – Premier Morawiecki zwrócił się do marszałek Elżbiety Witek o zwołanie posiedzenia Sejmu w trybie niejawnym, aby przedstawić całą skalę ataków cybernetycznych – powiedział Piotr Müller w Polsat News. – Warto, by posłowie jak najszybciej poznali informacje, które mają charakter niejawny – zaznaczył rzecznik rządu. Müller podkreślił, że "skala cyberataków jest duża i nie ogranicza się do jednej osoby. Dotyczy skrzynek mailowych wielu osób".

Próba wyłudzenia dostępów do poselskich maili

Z kolei wicerzenik PiS Radosław Fogiel poinformował, że we wtorek podjęto próbę wyłudzenia danych dostępowych do maili polskich posłów.

"Jutro niejawne posiedzenie Sejmu nt. cyberataków na Polskę. A dzisiaj ktoś podjął próbę wyłudzenia danych do poselskich maili. Każdy może być narażony, a w kwestiach bezpieczeństwa w sieci odbywa się ciągły wyścig zbrojeń" – napisał na Twitterze Fogiel.

