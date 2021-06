"Jeśli ktokolwiek to przekaże, jako polityk będzie skończony". Nieoficjalnie: Wiadomo, co ujawni premier

Rzecznik rządu Piotr Müller przekazał we wtorek, że w Sejmie odbędzie się dodatkowe posiedzenie ws. ataków hakerskich na posłów. – Premier Morawiecki zwrócił się do marszałek Elżbiety Witek o zwołanie posiedzenia Sejmu w trybie niejawnym, aby przedstawić całą skalę ataków cybernetycznych – powiedział Piotr Müller w Polsat News. – Warto, by posłowie jak najszybciej poznali informacje, które mają charakter niejawny – zaznaczył rzecznik rządu. Müller podkreślił, że "skala cyberataków jest duża i nie ogranicza się do jednej osoby. Dotyczy skrzynek mailowych wielu osób".

Czytaj też:

Atak hakerski na skrzynkę Dworczyka. Jest rosyjski ślad

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podjęła decyzję, że posiedzenie rozpocznie się w środę o godzinie 9.00. Po rozpoczęciu obrad Witek poinstruowała posłów, co do procedur, które będą obowiązywać na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu. – Zarządzam opuszczenie sali posiedzeń Sejmu, kuluarów i galerii i przygotowanie pomieszczeń do obrad dotyczących rozstrzygnięcia wniosku o uchwalenie tajności obrad Sejmu i obrad Sejmu objętych tajnością – poinformowała i zarządziła przerwę w obradach do godz. 12.00.

"PiS nie obawia się wycieku informacji"

Czego podczas utajnionych obrad dowiedzą się parlamentarzyści? Z informacji, do których dotarła Interia wynika, że rządzący przekażą wszystkim posłom wiadomości o źródle cyberataków. "Będą one klauzulowane, więc PiS nie obawia się wycieku informacji" – czytamy.

Informator serwisu z KPRM podkreśla, że jeśli ktokolwiek te informacje przekaże, jako polityk będzie skończony. Rozmówca Interii wyklucza możliwość definitywnego zablokowania kolejnych ataków.

W czasie dzisiejszych obrad strona rządowa ma również przedstawić przygotowywany od kilku miesięcy projekt nowej ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, której szczegóły mają być omawiane w Sejmie.

Czytaj też:

Trwa "oczyszczanie" sali plenarnej Sejmu. Budka: Robicie tu festiwal picuCzytaj też:

Kto zaatakował skrzynkę Dworczyka? Zapytaliśmy eksperta