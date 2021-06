Onet w ogniu krytyki po quizie o Putinie. "Ocieplanko wizerunku"

Wczoraj doszło do historycznego spotkania Joe Bidena z Władimirem Putinem. Szczyt był nieco krótszy niż planowano i trwał ok. 4 godzin. Po nim Władimir Putinwystąpił na konferencji prasowej, podczas której odpowiadał na pytania dziennikarzy. Polityk wskazał, że ma wrażenie, że Rosja i USA mogą się porozumieć w takich kwestiach jak stabilność strategiczna i cyberbezpieczeństwo.

Quiz o Putinie

Onet, jeden najpopularniejszych internetowych portali w Polsce, opublikował wczoraj zaskakujący Quiz dotyczący postaci prezydenta Rosji. "Władimir Putin. To nazwisko budzi respekt i fascynację, a jego biografia to gotowy scenariusz na film. Od chłopca, który wychował się w biednej dzielnicy, po jednego z najpotężniejszych polityków świata. Wydaje Ci się, że dobrze znasz jego życie? Sprawdźmy!" – czytamy na stronie.

I tak w zgadywance możemy się zmierzyć z zagadkami z prywatnego życia Putina. Jesteśmy pytani o ulubiony sport prezydenta Rosji, z czego żartował podczas spotkania z George'm W. Bushem albo "którą postać z uniwersum DC Comics upodobali sobie internauci tworząc jego kolaże z Putinem?".

"Ocieplanko wizerunku"

Internauci nie kryli oburzenia postawą dziennikarzy Onetu. Użytkownicy Twittera podkreślali, że Putin jest odpowiedzilany m.in. za napaść na Ukrainę, aneksję Krymu oraz prześladowanie rodzimej opozycji.

"Od kilku dni PO i jej dziennikarze kolportują wrzutki z włamu rosyjskich służb, bez żadnej weryfikacji, czy to nie fejki. Onet robi quiz o "fascynującym" i "budzącym respekt" Putinie. Serio. To się już dzieje. Jutro napiszą, że Nordstream2 jest świetny a Krym był zawsze rosyjski" –napisał Dawid Wildstein na Twitterze.

"Brawo Onet za quiz o fascynującym Putinie! Mam dla was jeszcze kilka propozycji. -którym separatystą jesteś? Sprawdź do którego ci najbliżej. -gra na komórkę "Twój Nordstream", zbuduj swój własny gazociąg do Niemiec! -konkurs wiedzy o GRU, dla najlepszych nagroda- wyjazd na Krym!" – dodał dziennikarz w kolejnym wpisie.

"Ocieplanko wizerunku Władimira Putina na Onecie. Zupełnie bez związku z przyspieszeniem niemiecko-rosyjskiego przedsięwzięcia gazowego. Quizu Onetu o Putinie z pewnością nie rozwiąże już Anna Politkowska. Kobieta została zastrzelona w Moskwie, w windzie swojego bloku 7 października 2006 r." – napisał z kolei Samuel Pereira.

"Quiz Onetu "sprawdź, co wiesz o Putinie" to jest Największa Chwila Dziennikarstwa od dawna. Jedna z większych w ogóle, I suppose. Budzi respekt" –drwił natomiast Wojciech Mucha.

"W tle powinni puszczac Sowietzkie Sajuzy Wielka Rus" – stwierdził ironicznie dziennikarz TVP i DoRzeczy.pl Antoni Trzmiel.

"Der Onet jednak nie przestaje zaskakiwać" – ocenił pisarz Jarosław Jakubowski.

Czytaj też:

"Coraz dalej od świata państw demokratycznych". Niemieckie media o spotkaniu w GenewieCzytaj też:

"Pułapka zastawiona przez Kreml". Europoseł o spotkaniu Biden-Putin