Onet przeprasza sędziego Łukasza Piebiaka

Na stronie głównej Onetu pojawiło się oświadczenie, w którym Ringier Axel Springer Polska Bartosz Węglarczyk przepraszają Łukasza Piebiaka, byłego wiceministra sprawiedliwości.



Głośny wywiad Węglarczyka

"Wyrażamy ubolewanie oraz przepraszamy, że podczas wywiadu prowadzonego na żywo przez Bartosza Węglarczyka na platformie vod.pl »Onet Opinie« doszło do niezamierzonej sytuacji, która mogła naruszyć dobra osobiste i być negatywnie odebrana, w tym w szczególności przez Pana Łukasza Piebiaka co do jego roli w organizacji akcji wysyłania pocztówek do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego" – czytamy w oświadczeniu.

Wyjaśniono w nim, że "sytuacja spowodowana była dynamiczną a momentami bardzo napiętą atmosferą audycji, niedokładność wypowiedzi polegała na użyciu przez prowadzącego program, spójnika »i« w trakcie wymieniania funkcji »wiceminister sprawiedliwości i pan sędzia«, co mogło: wprowadzić odbiorców w błąd, co do osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za akcję wysyłania niecenzuralnych pocztówek do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego oraz, (ii) w związku ze złożoną kilka miesięcy wcześniej przed tym programem dymisją wiceministra sprawiedliwości".

Wymiana zdań na Twitterze

"I tyle zostało z pseudoafery hejterskiej. Onet.pl mnie właśnie przeprasza, Węglarczyk jednak nie był hologramem, a sądowe wyroki pokazujące prawdę o oszustwie tuż tuż..." – napisał na swoim profilu na Twitterze Piebiak.

Na wpis sędziego odpowiedział Węglarczyk. "Nieprawda. Przeprosiny dotyczyły tego, że w jednym programie na żywo przypisałem p. Piebiakowi autorstwo akcji wysyłania hejtu do prezes SN. A to nie on, tylko jego kolega z afery hejterskiej. Afera hejterska w MS oczywiście była. A że władza ją zamiata pod dywan, to prawda..." – napisał na Twitterze redaktor naczelny Onetu.

Czytaj też:

