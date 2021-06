"Przestarzała, dzieląca, niepoprawna". Znana piosenkarka chce zmienić flagę USA

Macy Gray to 53-letnia popularna piosenkarka R&B i soul, a także producentka muzyczna i aktorka. W ostatnich dniach zrobiło się o niej głośno, jednak nie w związku z wykonywaną profesją. Piosenkarka postanowiła podzielić się swoją opinią na temat flagi Stanów Zjednoczonych. W felietonie dla portalu Market Watch wezwała do wprowadzenia zmian w „Old Glory”.

Gray: Czas na nową flagę

„Amerykańska flaga jest postrzępiona, przestarzała, dzieląca i niepoprawna, i wymaga aktualizacji” – stwierdziła Gray, dodając, że podobnie jak flaga Konfederacji, jest ona symbolem rasistowskim. W jej ocenie nie reprezentuje też demokracji i wolności.

To nie koniec zarzutów jakie piosenkarka stawia fladze. „Nie reprezentuje już nas wszystkich. To niesprawiedliwe być zmuszonym do jej uhonorowania. […] Amerykańska flaga została przejęta jako kod dla konkretnego przekonania. Niech Bóg błogosławi tych wierzących” – twierdzi.

W związku z tym Macy Gray chciałaby, żeby amerykańska flaga została przeprojektowana. Jakich zmian chciałaby dokonać? Jej zdaniem nowa flaga powinna liczyć 52 gwiazdki, które symbolizowałyby także Portoryko oraz Waszyngton. Według piosenkarki oznaczające czystość i niewinność białe paski znajdujące się na amerykańskiej fladze, nie pasują do Stanów Zjednoczonych.

Ponadto, Gray uważa, że paski na fladze powinny mieć kolor złamanej bieli, który by to symbolizował zepsucie i trapiące kraj podziały. Z kolei gwiazdki na fladze nie mogą być wyłącznie białe. Powinny mieć różne odcienie, tak by symbolizowały różnorodność mieszkańców USA.

Czytaj też:

Teksas: Gubernator przysięga zbudować mur na granicy z MeksykiemCzytaj też:

Ważne orzeczenie Sądu Najwyższego USA. Chodzi o nielegalnych imigrantówCzytaj też:

USA: Pentagon zabrania eksponowania flag "Dumy", ale "podziwia" LGBT