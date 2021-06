Wypadek autobusu wiozącego dzieci. Są ranni

Autokarem podróżowało grupa 10-latków. W pojeździe w chwili wypadku znajdowało się 25 dzieci, ich troje dorosłych opiekunów oraz kierowca. Dzieci jechały z Kępna na wycieczkę do zoo w Opolu.

Do wypadku doszło ok. godz. 9. Z informacji uzyskanych przez dziennikarza RMF FM od policjantów wynika, że z nieznanych jeszcze powodów pojazd nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu, po czym wpadł do rowu i przewrócił się na lewy bok.

W zdarzeniu rannych zostało pięć osób: czworo dzieci i kierowca autobusu. Dzieci trafiły do szpitala na badania. Wiadomo jednak, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Kierowca pojazdu, który został najbardziej poszkodowany, został zabrany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Mężczyzna w chwili wypadku był trzeźwy. Badania krwi odpowiedzą na pytanie o ewentualne zażycie narkotyków.

Dzieci, które nie ucierpiały w zdarzeniu znalazły schronienie w pobliskiej szkole.

