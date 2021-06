"Kaczyński ma już dość!". Nie wyklucza podjęcia niepopularnych decyzji

Jeszcze w maju lider PiS apelował, aby jak najwięcej Polaków skorzystało z możliwości zaszczepienia przeciwko koronawirusowi. – Proszę się szczepić, to jest naprawdę konieczne, a to nie jest absolutnie groźne – podkreślał, dodając że bez szczepień nie uda się opanować pandemii. – Jest to sprawa niezwykle istotna – przekonywał.

"Państwo jest organizacją przymusu i czasem musi z tego skorzystać"

Okazuje się jednak, że apele mogą zamienić się w przymus. Z nieoficjalnych ustaleń "Super Expressu" wynika bowiem, iż Jarosław Kaczyński nie wyklucza, że jeśli akcja szczepień przeciwko koronawirusowi nie będzie szła odpowiednio szybko, to konieczne może być podjęcie niepopularnych decyzji o wprowadzeniu obowiązku szczepień.

O sprawie tej polityk miał mówić podczas wyjazdowego posiedzenia klubu PiS w Przysusze. Dziennik powołuje się w swoich ustaleniach na relację jednej z posłanek biorących udział w tym posiedzeniu.

– Powiedział, że jeżeli argumenty merytoryczne nie trafią do ludzi, jeżeli nawet nagrody w loterii nie przyniosą odpowiednich rezultatów, to państwo będzie musiało sięgnąć po inne środki. Stwierdził, że państwo jest organizacją przymusu i czasem musi z tego skorzystać – powiedziała cytowana przez tygodnik parlamentarzystka.

"To konieczne do realizacji Polskiego Ładu"

Jak donosi "Super Express", Kaczyński miał podkreślać ponadto, że uzyskanie odporności zbiorowej jest konieczne do realizacji już jesienią założeń Polskiego Ładu. "W przypadku nadejścia czwartej fali koronawirusa, a tym samym zamknięcia gospodarki, polityczne plany partii rządzącej mogłyby spalić na panewce" – czytamy.

Jako pierwszy o słowach Kaczyńskiego ws. przymusowych szczepień informował serwis OKO.press.

Szczepienia w Polsce. Aktualne dane

Z ostatnich danych rządowych wynika, że w Polsce wykonano dotąd 27 078 372 szczepienia. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson jest 11 643 337 osób. Dzienna liczba szczepień wyniosła 323 071.

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 33 013 670 dawek szczepionki. Do punktów szczepień trafiło 29 392 120 dawek.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 25 956 dawek. Zgłoszono 11 645 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

