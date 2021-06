Jakie konsekwencje do dziś ponoszą mieszkańcy Warszawy po rządach Gronkiewicz-Walt?

Walka o spadek, sprzeczne testamenty byłego dyrektora muzeum warszawskich Łazienkach, fundacja-widmo oraz dzika reprywatyzacja na warszawskiej Ochocie. Czy to możliwe, że trzyosobowa grupa objęła zarząd kamienicy przy ulicy Sękocińskiej w Warszawie bez zgody wspólnoty mieszkaniowej i przejęła jej konta bankowe? Co działo się w ostatnich dniach życia byłego dyrektora Łazienek Królewskich prof. Kwiatkowskiego? Kim jest Beata G. oraz trzej mężczyźni, którzy mieli odwiedzić prof. Kwiatkowskiego tuż przed jego śmiercią? Na jakiej podstawie kobieta chce przejąć zreprywatyzowaną warszawską kamienicę i ogromne posiadłości po prof. Kwiatkowskim? Jakie konsekwencje do dziś ponoszą mieszkańcy Warszawy w związku z zarządzeniem byłej prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz z Platformy Obywatelskiej?

Kolejna odsłona dzikiej reprywatyzacji w „Magazynie śledczym Anity Gargas" w czwartek o 21:25 w TVP1.