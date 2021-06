"Tour de Konstytucja" we Wrocławiu. Działaczka KOD: Konstytucja jest jak chleb

W piątek do Wrocławia przyjechał bus, który w ramach projektu "Tour de Konstytucja PL" jeździ po całym kraju, by promować ustawę zasadniczą i "wartości demokratyczne".

"Pomimo ulewnego deszczu na pl. Solnym zgromadziło się kilkadziesiąt osób. Zgodnie z zapowiedzią na wydarzeniu są obecni sędziowie Paweł Juszczyszyn i Igor Tuleya, a także prof. Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich. Ten ostatni już na początku spotkania był otoczony grupką wrocławian, którym składał autografy na książkach i podpisywał egzemplarze konstytucji" – opisuje entuzjastycznie wrocławska "Gazeta Wyborcza".

W wydarzeniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia i Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia.

Konstytucja jak chleb?

Organizatorzy przygotowali sto egzemplarzy ustawy zasadniczej do rozdania. Tyle samo rozdano bochenków chleba.

– Konstytucja jest jak chleb, a chleb jak konstytucja – podkreślała Anna Kowalczyk-Derlęga, działaczka KOD i Strajku Kobiet.

– Inicjatywa "Tour de Konstytucja" to wspaniałe przedsięwzięcie. Mamy za sobą wiele świetnych rozmów, także we Wrocławiu. Chodzi o to, żeby zasypać między nami rowy, zespolić nas wszystkich przy podstawowych wartościach konstytucji, wspólnych dla wszystkich, niezależnie od światopoglądu czy preferencji politycznych. Nie musimy być prawnikami, by poznać nasze prawa i wolności. Ale musimy je znać, by wymagać od władz ich przestrzegania. Konstytucja jest dla nas nie tylko fundamentem, ale tarczą i mieczem – podkreślał sędzia Paweł Juszczyszyn.

Z kolei sędzia Igor Tuleya mówił, że to nie sędziowie są najważniejsi w czasie tych spotkań: – One są organizowane przez obywateli dla obywateli. Najważniejsi jesteście wy i konstytucja. Cieszę się, że jest czymś, co nas łączy.

