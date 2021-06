"Wyrok nie jest oparty na emocjach". Chauvin skazany na 22,5 roku więzienia za zabójstwo Floyda

Sprawa zabójstwa czarnoskórego Goerge'a Floyda wywołuje ogromne emocje. Stała się zarzewiem masowych, pełnych przemocy protestów w Stanach Zjednoczonych oraz jedną z podstaw budowania ruchu Black Lives Matter, który ma według założeń walczyć z rasizmem.

Wyższy wymiar kary

W kwietniu 45-letni Derek Chauvin został uznany za winnego celowego zabójstwa drugiego stopnia, tj. dokonanego bez premedytacji, lecz w wyniku niebezpiecznych działań, bez liczenia się z życiem i zdrowiem ofiary. Teraz poznaliśmy wymiar kary.

Prokuratura wnioskowała o karę 30 lat więzienia, podczas gdy obrona Chauvina o wyrok w zawieszeniu i zaliczenie dotychczasowego pobytu w areszcie na poczet kary.

Wymiar kary wyznaczony ws. zabójstwa Floyda jest wyższy od standardowych wytycznych za zabójstwo drugiego stopnia w przypadku niekaranych wcześniej osób – wytyczne te mówią o karze 12,5-15 lat.

– Ten wyrok nie jest oparty na emocjach czy współczuciu (...) ani opinii publicznej. Nie chodzi tu też o żadne wysyłanie sygnału – powiedział sędzia Peter Cahill. Sędzia ocenił, że na niekorzyść byłego policjanta przemówiły cztery dodatkowe czynniki, m.in. to, że działał ze szczególnym okrucieństwem oraz nadużył pozycji władzy i zaufania, a także fakt, że zrobił to na oczach dzieci. To pozwoliło na zasądzenie wyroku wyższego niż ten wynikający ze standardowych wytycznych.

"Skazujecie także mnie"

Głos zabrała matka skazanego policjanta, która stanęła po stronie syna.

Carolyn Pawlenty zapewniała, że "Derek jest dobrym człowiekiem, cichym, honorowym, altruistycznym i kochającym".

– Skazując mojego syna, skażecie także mnie – mówiła zrozpaczona kobieta. Dodała, że kiedy Chauvin wyjdzie z więzienia, jej prawdopodobnie nie będzie już na tym świecie.

Dziennikarze CNN komentując wyrok stwierdzili, że kara dla Chauvina jest zbyt niska.

