Znany arystokrata zatrzymany przez CBA

W minioną środę Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało o zatrzymaniu 5 osób w ramach postępowania dotyczącego nieprawidłowości przy reprywatyzacji w Warszawie.

Jak przekazano wówczas w komunikacie, postępowanie dotyczy mienia należącego przed II wojną światową do dawnych rodów szlacheckich, tj. kilkudziesięciu nieruchomości położonych na terenie RP (zespoły pałacowe, nieruchomości zabudowane i niezabudowane) oraz tzw. rekompensat za mienie zabużańskie znajdujące się na terenach dzisiejszej Ukrainy i Białorusi oraz nieruchomości objętych dekretem [Bieruta] z 26.10.1945 r. na terenie m. st. Warszawy o szacunkowej wartości nie mniejszej niż 170 mln złotych.

CBA poinformowało, że zatrzymani usłyszą zarzuty popełnienia przestępstw przeciwko mieniu o wielkiej wartości, a także przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów.

Znany arystokrata wśród zatrzymanych

Z ustaleń serwisu tvn24.pl wynika, że wśrod zatrzymanych jest hrabia Michał S., który znany jest ze staroń o zwrot arystokratycznych majątków. "Śledczy uważają, że to on stworzył mechanizm, w którym m.in. dopuszczono się oszustw by udokumentować tytuły własnośći" – czytamy. Arystokrata miał złożyć przed prokuratorem obszerne wyjaśnienia. Nie przyznał się jednak do zarzucanych mu czynów.

Pełnomocnik mężczyzny, mec. Maciej Zaborowski zapewnia, że jego klient jest niewinny i będzie tego dowodzić. Adwokat zapowiada też złożenie zażalenie na postanowienie sądu o aresztowaniu.

"Wpływowe postacie z życia publicznego"

CBA poiformowało w środę, że postępowanie ma charakter rozwojowy. "Obecnie prowadzonych jest około 60 postępowań karnych dotyczących nieprawidłowości w reprywatyzacji blisko 400 nieruchomości warszawskich. Dotychczas, przedstawiono zarzuty ponad 80 osobom. Jak ustalono, wartość szkody wyrządzonej działaniem podejrzanych wynosi około 340 mln zł. Prokuratura skierowała już do sądu 15 aktów oskarżenia przeciwko 49 osobom" – przekazano.

Jak dowiedział się portal tvn24.pl, wkrótce kolejne osoby mają usłyszeń zarzuty. – To znane, wpływowe postacie z życia publicznego – twierdzi informator serwisu.

